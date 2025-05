Kommentti: Rauhan ja rakkauden Euroviisuista tuli sotaa käyvän maan propagandaväline

Euroviisujen slogan ”United by Music” tuntuu toista vuotta peräkkäin lähinnä irvokkaalta. Ilo on vaihtunut haudanvakavuuteen, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja ja uutispäällikkö Visa Högmander.

Läpi Euroopan saattoi hieman ennen kello kahta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kuulla kollektiivisen helpotuksen huokauksen. Tuolla hetkellä selvisi, että Itävallan edustaja JJ eli Johannes Pietsch voitti vuoden 2025 Eurovision laulukilpailun kappaleellaan Wasted Love.

Miksi helpotuksen huokaus? Siksi, että näytti hetken siltä, että yleisöäänestyksessä ykköseksi noussut Israelin Yuval Raphael voisi voittaa koko kisan New Day Will Rise -kappaleella. Koska näin ei käynyt, euroviisuinstituutio natisee liitoksissaan, mutta pysyy ainakin toistaiseksi kasassa.

Kuvitellaanpa hieman. Mitä siitä olisi seurannut, jos Israel olisi vienyt voiton? Kaaos. Useiden maiden euroviisukarsinnat olisivat kaatuneet boikottiaaltoon. Monet maat olisivat jääneet kokonaan kilpailusta pois.

Jos tilanne Gazassa olisi vuoden päästä edes samansuuntainen kuin tällä hetkellä, turvallisuustilanne pitäisi osallistujamaiden lisäksi poissa viisufanit.

Osallistujamaiden asiantuntijaraadit, joilta Israel sai yhteensä vain 60 pistettä, pelastivat täpärästi Euroviisut-nimisen ilon juhlan.

Toista vuotta peräkkäin kävi niin, että viisut järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU ei kuitenkaan missään nimessä selvinnyt kuivin jaloin.

Päinvastoin. EBUn jalat ovat läpimärät.

Se, että Israelin valtion rahoittaman mainoskampanjan kaltainen äänestäjien masinointi on mahdollista, on uskomatonta.

Mistä tässä oli kyse? Semifinaalivaiheessa esimerkiksi Youtubessa ja sosiaalisen median kanavissa saattoi törmätä mainoksiin, joissa Yuval Raphael kehotti suomeksi äänestämään kisakappalettaan numerolla 14.

Sama tapahtui muissakin samassa semifinaalissa kilpailevissa maissa niiden omilla kielillä.

Myös Israelin edustustot eri puolilla maailmaa kehottivat äänestämään Yuval Raphaelia, Suomen Israelin suurlähetystö mukaan lukien.

Mitään väärää mainostamisessa ei tietenkään ole, mutta tällaisessa tilanteessa tällaisella volyymilla se ei tunnu kuitenkaan oikealta. Jos kaikki osallistujamaat toimisivat samoin, tilanne olisi eri ja tasapuolinen.

Yuval Raphaelin, 24, tarina on järkyttävä. Laulaja oli 7. lokakuuta 2023 juhlimassa elektronisen musiikin Nova-festivaalilla, jonne terroristijärjestö Hamas teki raa’an iskun, jossa kuoli lähes 400 ihmistä ja satoja loukkaantui. Kaikkiaan Hamasin johtamat palestiinalaisryhmät surmasivat sotilastukikohtiin tehdyssä hyökkäyksessä yli 1 100 ihmistä ja ottivat noin 250 panttivankia.

Yksi loukkaantuneista oli Raphael, jolla on ilmeisesti yhä kranaatinsirpaleita jalassaan. Laulaja on kertonut julkisuudessa piileskelleensä kahdeksan tunnin ajan terrori-iskussa kuolleiden festivaalivieraiden ruumiiden alla.

Kaikessa järkyttävyydessään laulajan tarina oli Israelin euroviisukappaleen kärki ja musiikista tuli propagandan väline, vaikka EBU on määritellyt, että Euroviisut ei ole poliittinen tapahtuma.

Euroviisuja on voinut läpi vuosien pitää ilon, tasa-arvon, yhtenäisyyden, rauhan, rakkauden ja suvaitsevaisuuden juhlana, jossa ihmisarvo on se tärkein arvo.

Israelin toimien myötä – niin Gazassa kuin viisuissakin – näin ei enää ole. Euroviisujen vuonna 2023 lanseerattu slogan United by Music tuntuu lähinnä irvokkaalta.

Kyllä, Hamasin terrori-isku lokakuussa 2023 oli järkyttävä ja täysin tuomittava, mutta niin ovat olleet Israelin kymmeniä tuhansia kuolonuhreja vaatineet ylimitoitetut kostotoimetkin.

Päivää Euroviisujen finaalin jälkeen Israel ilmoitti laajentavansa sotatoimiaan ja pyrkivänsä ottamaan koko Gazan hallintaansa.

Gazan Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa kuoli Euroviisuihin huipentuneella viikolla yhteensä 464 palestiinalaista.

Viimeisten kahden kuukauden ajan Israel on estänyt kaiken avun kuljettamisen Gazan kaistalle. Vesi, ruoka ja lääkkeet ovat loppu. Taudit leviävät. Haavoittuneita ei pystytä hoitamaan. Eri avustusjärjestöjen mukaan ihmisiä kuolee nälkään päivittäin.

Tilanne on siviileille katastrofaalinen. Eri tahot kutsuvat Israelin toimia Gazassa etniseksi puhdistukseksi ja osa asiantuntijoista puhuu jo kansanmurhasta.

Useiden asiantuntijoiden mukaan Israelin sotatoimet Gazassa täyttävät sotarikoksen tunnusmerkit.

Kun Euroviisut järjestettiin vuosi sitten toukokuussa 2024 Ruotsissa, Israelin sotatoimet Gazassa olivat jatkuneet noin puoli vuotta. Malmössä nähtiin suuriakin protesteja Palestiinan puolesta ja Israelin toimia vastaan niin viisuareenan ulkopuolella kuin sen sisälläkin.

EBU painotti joka käänteessä sitä, että Euroviisut ei ole poliittinen tapahtuma.

Helmikuussa 2022, kun Venäjä aloitti edelleen jatkuvan hyökkäyssotansa Ukrainaan, EBU linjasi ensin, että Venäjän aloittama hyökkäys ei vaikuta maan osallistumiseen Euroviisuihin. Syy? Se, että Euroviisut ei ole poliittinen tapahtuma.

Monien osallistujamaiden (Suomi mukaan lukien) uhattua tuolloin jäädä pois koko viisuista, jos Venäjää ei suljeta pois, EBUn kanta muuttui ja Venäjä heivattiin ulos Euroviisuista.

Yle perusteli vaatimusta Venäjän sulkemisesta pois sillä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan sotii kaikkia Ylen ja muiden eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden edustamia arvoja vastaan. Sodassa olevan Ukrainan mukana pitäminen viisuissa oli samanlainen julistus yhteisön arvoista.

Gazassa sotarikoksena ja etnisenä puhdistuksena pidettävää sotaoperaatiotaan jatkavan Israelin kohdalla puhetta arvoista ei ole kuultu Ylen eikä muiden eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden suunnalta.

Sotaa käyvän maan eli Israelin osallistuminen Euroviisuihin ja ilon tyyssijana pidetyn laulukilpailun käyttäminen mainekampanjointiin on EBUlta ja koko Euroopalta arvojen romukoppaan heittämistä.

Musiikki ja musiikkikilpailut sekä muut tapahtumat ovat poliittisen viitekehyksen sisällä aina – jos ei muuten, niin nimenomaan arvoiltaan.

Koska Venäjän sulkeminen Euroviisuista ja Ukrainan mukanaolon salliminen ovat poliittisia arvovalintoja, sitä on myös Israelin osallistumisen ja sen valtiojohtoisen mainekampanjan viisukehyksessä salliminen.

Jo Malmön Euroviisuissa se nähtiin ja nyt Baselissa se vain korostui: Euroviisut on nykytilassaan jotain sellaista, mitä minä en televisiosta katso.

Kuten jo totesin, Eurovision laulukilpailua on voinut pitää ilon, tasa-arvon, yhtenäisyyden, rauhan, rakkauden ja suvaitsevaisuuden juhlana, jossa ihmisarvo on tärkein.

Nyt siitä on tullut sotaa käyvän maan propagandan väline ja ilo on vaihtunut haudanvakavuuteen. Tämän asian korjaamisessa EBUlla on iso työ, jonka voisi aloittaa vaikkapa arvojen ja äänestyskäytäntöjen päivittämisestä.

Ja sitä ennen kisan United by Music -sloganin muuttamisella enemmän paikkansapitäväksi.