Kommentti: Taylor Swiftin megalomaanisen Tukholman-spektaakkelin lunasti yksi spontaani hetki

Koeteltu kaava

Ongelmana uutuuslevy

Korona-ajan soundtrack-levyt Folklore (2020) ja Evermore (2020) sekä ensimmäisen minun musiikkinörttisydäntäni isommin koskettaneen Taylor Swift -aiheisen asian eli hittilevy 1989:n (2014) kattaneet osuudet olivat konsertin huippuhetket. Folkloren Betty, My Tears Ricochet ja August sekä 1989-levyn hitit Blank Space, Shake it Off ja Style olivat silkkaa poptäydellisyyttä, kuten myös Red-levyn (2012) kappaleet We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble ja All Too Well.