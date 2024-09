Ensi kesänä Olympiastadionin täyttää Ultra Bra – onko sen jälkeen tämän nimen vuoro?

– Siis ihan lavan leveys, lavan syvyys, blaa blaa, ekstrasoittajat, orkestraatiot... duuni on aloitettu jo kauan aikaa sitten. Ja kaikki on kesken, kertoo Ultra Bran konserttien visuaalisesta ilmeestä vastaava kitaristi Joel Melasniemi MTV Uutisten haastattelussa.

"On aika riskitöntä ja helppoa tehdä näin"

– On aika riskitöntä ja helppoa tehdä näin, kun tällaisia nostalgia-artisteja vielä Suomessa on. Eihän tämäkään tietysti loputtomiin kestä. Meillä kuitenkin on määrällisesti suht pieni valikoima artisteja, jotka voivat tehdä näin, Meriläinen sanoo.

Ensi kesän Olympiastadionin-täyttäjä on siis Ultra Bra. Vieläkö on jäljellä nostalgiabuumiin sopivia kotimaisia nimiä, jotka vetäisivät stadionin täyteen?

– Varmaan se yleisin nimi, joka tulee mainittua, on jossain vaiheessa tietenkin HIM , Mikko Meriläinen sanoo epäröimättä.

– HIM on siitä hienossa asemassa, että Ville Valo on niin ikoninen hahmo. Ja sitten, kun tarpeeksi kuluu aikaa siitä, kun HIM on ollut syrjässä... Se on jännää, miten kotimaiset nimet keräävät arvostusta lisää, kun ne ovat tauolla.