Huippumenestystä niittänyt Teemu Brunila auttaa nuoria muusikoita ponnahtamaan kansainvälisille markkinoille – toivoo muutosta alasta saataviin tuloihin: "Vain kapea kärki saa tästä alasta elannon"

Teemu Brunila on mies, jonka ääni on monille suomalaisille tuttu eri kappaleista ja jonka tekemää musiikkia on kuunneltu maailmalla miljardeja kertoja. Suomen kansainvälisesti menestynein musiikintekijä ei pidä meteliä tekemisistään ja esiintyy julkisuudessa harvoin.