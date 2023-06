Useat musiikin kansainväliset megatähdet jättävät Suomen väliin – asiantuntijoilta kylmät faktat tiskiin: "Kaikista kokoluokista puuttuu"

”Suomi ei ole kovinkaan monelle artistille niin sanottua A-markkinaa”

– Totta kai korona-aika on osittain vaikuttanut siihen, mistä isot nimet aloittavat kiertueensa. Ja tottahan se on, että emme ole kovinkaan monelle artistille niin sanottua A-markkinaa, eli emme välttämättä ole ainakaan ensimmäisellä kiertueosuudella mukana, Tähtinen sanoo.

– Jos verrataan suoraan Ruotsiin, täytyy muistaa, että me olemme väestöpohjan kannalta noin puolet pienempi maa. Jos taas puhutaan käytössä olevasta rahasta, jonka joku ekonomisti voisi laskea tarkemmin, veikkaisin, että Suomi on enemmän kuin kaksi kertaa Ruotsia pienempi markkina, Saarinen arvioi.

– Lisäksi on maantieteellinen yhteys. Tanskan voi nähdä vähän kuin Saksan jatkeena. Keski-Euroopassa on helppo ajaa lyhyitä matkoja pääkaupungista toiseen ja jos artisti menee Tanskaan, siitä on aika helppo jatkaa Ruotsiin. Mutta Suomeen on pakko tulla lauttayhteyden kautta, mikä lisää kiertueaikatauluun yhden päivän.