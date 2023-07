Yhdysvallat antamassa Ukrainalle kyseenalaisia aseita – tällaisia ovat rypälepommit

Asiasta kertoi tänään The New York Times (NYT) , joka perustaa uutisensa viranomaislähteisiin.

Tämän jälkeen uutistoimisto Reuters kertoi lähteidensä perusteella, että Yhdysvallat on huomenna perjantaina julkaisemassa uutta aseapupakettia Ukrainalle. Paketissa on lähteiden mukaan myös rypälepommeja.

NYT:n mukaan Ukraina on hamunnut rypälepommeja jo pitkään, mutta Yhdysvalloissa on oltu huolissaan niiden mahdollisista vaikutuksista siviileihin.

Mikä rypälepommi?

Miksi rypälepommit ovat kyseenalaisia?

Rypälepommien levittyvien ammusten on määrä räjähtää osuessaan maahan.

Historia kuitenkin kertoo, että suutarien eli räjähtämättömien ammusten osuus rypälepommeissa on hyvin suuri. Suutarit taas aiheuttavat pitkäkestoisia ja tuhoisia vaikutuksia siviileille.

NYT:n mukaan arviolta 56 500–86 500 siviiliä on kuollut rypälepommien vuoksi toisen maailmansodan jälkeen.

Ovatko rypälepommit kiellettyjä?

Yli sata maata on kuitenkin allekirjoittanut sopimuksen, jossa kielletään rypälepommien valmistus, käyttö, siirto ja varastointi. Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina eivät kuulu sopimuksen piiriin.

Ukraina on sanonut, että se käyttäisi rypälepommeja harkitusti, koska se taistelee omalla maallaan. Lisäksi Ukraina on huomauttanut, että monet etulinja-alueet on jo nyt laajalti miinoitettu.