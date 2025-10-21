Poliisi toivoo yleisöltä vinkkejä, jotka auttaisivat selvittämään alaikäiseen kohdistuneen törkeän ryöstön.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii 14-vuotiaaseen poikaan kohdistunutta törkeää ryöstöä, joka tapahtui Järvenpäässä, Saunakallion koulun hiekkakentällä elokuussa.
Poliisipartio sai tehtävän kohteeseen 16. elokuuta iltapäivällä neljän aikaan.
– Hiekkakentällä uhria oli uhattu teräaseella kahden toistaiseksi tuntemattoman nuoren toimesta. Uhrilta oli anastettu rahaa, tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio kertoo.
Poliisin julkaisemassa valokuvassa esiintyvän kaksikon henkilöllisyys kiinnostaa poliisia rikoksen selvittämiseksi ja mahdollisten epäiltyjen tavoittamiseksi.
Kaikki tiedot ja vihjeet kuvassa näkyvien nuorten henkilöllisyyksien selvittämiseksi pyydetään lähettämään poliisin sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.
– Kaikki vihjeet ja tiedot ovat meille arvokkaita, Aukio sanoo.