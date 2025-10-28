Kauniaisten apteekissa oli uhkaava tilanne maanantaina, kun liikkeeseen saapunut henkilö uhkasi henkilökuntaa pommilla, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan uhkailija sai haltuunsa lääkkeitä ja pakeni paikalta hieman kello 10 jälkeen aamulla.

Apteekissa Kauniaistentiellä oli rikoshetkellä asiakkaita. He tai apteekin henkilökunta eivät loukkaantuneet, poliisi kertoo. Poliisin tutkinnan ajaksi apteekki suljettiin.

Poliisi pyytää epäillystä ryöstäjästä havaintoja. Henkilöllä oli poliisin mukaan yllään harmaat housut, keltamusta takki ja päässään huppu, jossa oli mustaa ja harmaata. Hän on hoikka. Mukanaan epäillyllä oli muovipusseja.

Poliisin mukaan tapaus ei liity Kuitinmäessä tapahtuneeseen epäiltyyn ryöstöön.

Havainnot voi soittaa vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.