Helsingissä ei tapahtunut yhtään liikennekuolemaa yli vuoteen – kokenut poliisi kertoo, miksi

Helsingissä ei tapahtunut viime viikkoon asti yhtäkään liikennekuolemaa yli vuoteen.

Peruskoulujen syyslukukausi on alkanut suurimassa osaa maan kouluja. Helsingin poliisi oli vastaanottamassa ekaluokkalaisia Taivallahden peruskoululla Helsingin Töölössä yhdessä Helsingin kaupungin ja Liikenneturvan kanssa.

Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnan johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo, että tunnelmat olivat korkealla ekaluokkalaisten saapuessa.

Tilaisuudella Helsingin poliisi halusi tiedottaa liikennesääntöjen tärkeydestä, etenkin kun liikenteessä on paljon alakoululaisia.

– Siellä voi olla riemua ja iloa ensimmäisen koulupäivän jälkeen ja ehkä ei muisteta kaikkia näitä liikennesääntöjä loman jäljiltä, niin nyt autoilijoiden pitää olla erityisen varovaisia, Pasterstein muistuttaa.

Liikenneturvan suunnittelija, Tomi Niemi suosittelee koulunalun varalle liikenneharjoittelua lapsiperheille, oli kyse ekaluokkalaisista, kouluun palaavista ylempien alaluokkien oppilaista tai uuteen kouluun siirtyvistä.

– Reviiri laajenee. Siellä ei enää välttämättä aina ole sitä aikuista muistuttamassa, miten liikenteessä toimitaan.

Dennis Pasterstein muistuttaa myös, että Helsingin liikenneturvallisuustaso on hyvällä mallilla. Helsingissä oli yli vuoden mittainen jakso, jolloin kukaan ei menehtynyt liikenneonnettomuudessa, hän kertoo.

Viime viikon perjantaina tapahtui liikenneonnettomuus, jossa menehtyi ihminen.

Valitettavasta tapauksesta huolimatta Pasterstein kertoo liikenneturvallisuuden kehittyneen. Hän kertoo, että vaikka poliisityöllä on merkitystä liikenneturvallisuuden kehittämisessä, on suurin kiittäminen kaupunkisuunnittelulle.

Kokenut liikenteeseen erikoistunut ylikomisario osoittaa Töölön halki kulkevaa Mechelininkatua ja toteaa:

– Kaupunki on rakentanut turvallisen ympäristön. Nopeusrajoituksia on laskettu ja niitä tullaan vielä laskemaan lisää. Täällä on automaattista liikennevalvontaa, sekä poliisivalvontaa. Infrastruktuuri tällä kadulla on sellainen, että on turvallista liikkua, vaikka liikenne onkin vilkasta.