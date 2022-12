Nuorilta vaaditaan yhä enemmän ja yhä aikaisemmin – lisääntynyttä pahaa oloa pyritään ratkaisemaan opiskelusuojelulla

Mieli ry julkaisi joulukuussa Nuorten hyvinvointiohjelman, jonka tarkoituksena on vastata nuorten mielenterveydenongelmiin.

Miten nuorten pahoinvointi näkyy konkreettisesti?

Tilastoissa nuorten kuormitus ja koulu-uupumus ovat lisääntynyt ja toisaalta taas usko omaan pärjäämiseen on vähentynyt.

Myös ammattilaiskoulutuksille on Aalto-Matturin mukaan paljon kysyntää eli vaikkapa opettajat tarvitsevat lisätukea pystyäkseen omalta osaltaan tukemaan nuoria.

Opiskelusuojelulla aikaa palautua

– Jokaisella nuorella tulee olla aikaa kasvaa ja kehittyä. Me emme voi yhteiskunnassa vaatia kohtuuttomia nuorilta – nuoruus on todella tärkeä kehitysvaihe, Kujala selittää.

Yksi konkreettisista ehdotuksista kasvurauhan takaamiseksi on opiskelusuojelun malli.

Kujala kertoo, että he toivoisivat opiskelusuojelun näkyvän poliittisessa päätöksenteossa niin, että toimeentuloon ja koulutuspolitiikkaan liittyvissä päätöksissä huomioitaisiin nuorten tarvitsema lepo palautumiselle – samalla tavalla kuin esimerkiksi työsuojelussa huomioidaan työntekijöiden tarvitsema lepo.

Kujalan mukaan toiveena olisi, ettei nuori joutuisi opiskeluiden lisäksi käymään töissä turvatakseen toimeentulonsa ja etteivät nuoret joutuisi stressaamaan liikaa siitä, pääsevätkö he esimerkiksi jatko-opiskelemaan.

Nuorten hyvivointiohjelmaa on valmistellut 142 eri tahoa.

– Halusimme tehdä mahdollisimman laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen ratkaisupaketin. Hyvinvointiohjelmassa on yli 70 toimenpidettä, jotka voidaan kirjata Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan, Kujala kertoo.

Nuorilta odotetaan yhä enemmän, yhä aikaisemmin

Aalto-Matturi huomauttaa, että tällä hetkellä yhteiskunnan kehitys on mennyt enemmänkin siihen suuntaan, että nuorilta odotetaan yhä enemmän ja yhä aikaisemmin.

– Meillä on paljon sellaisia asioita, joissa on ehkä ollut hyvä tarkoitus, mutta niillä on lisätty nuorten kuormitusta, Aalto-Matturi toteaa.