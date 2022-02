MTV Uutisten ja Allianssin koronakysely: Neljä viidestä nuoresta kertoo hyvinvointinsa heikentyneen – "Pitkät päivät koneen ääressä alkoivat viedä mielenterveyttäni"

Tuusulalainen 22-vuotias Elisa Laitila on Diakonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelija. Hän valmistuu tämän vuoden joulukuussa, ja saa tutkintonsa olematta opiskeluaikana käytännössä lainkaan lähiopetuksessa.

– Viime syksynä pääsin viikon olemaan koulussa ja se oli antoisaa aikaa. Muu aika ei ehkä ole ollutkaan niin antoisaa, Laitila sanoo.

Hän kiittää Diakonia-ammattikorkeakoulua siitä, että kaikkien uusien opiskelijoiden opinnot alkavat nykyään aina lähiopetuksessa, jotta opiskelijat voivat tutustua toisiinsa.

Näin ei ole ollut läheskään kaikilla. Korona-ajan alku sai pohtimaan omaa elämää ja sitä, mikä elämässä on tärkeää, kuten vaikka terveyttä. Kauaa se ei kuitenkaan kestänyt.

– Pikkuhiljaa se alkoi mennä siihen, että mielenterveys alkoi rakoilla, kun on koko ajan kotona. Ei näe enää ketään luokkalaisia tai muita ja tekee kaiken yksin. Pitkät päivät koneen ääressä alkoivat sitten mielenterveyttä viedä.

Ahdistusta, yksinäisyyttä ja voimattamuuden tunnetta

Laitila ei ole kokemustensa kanssa yksin. Peräti 78,9 prosenttia kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista nuorista kokee, että korona-aika on heikentänyt heidän henkistä hyvinvointiaan joko paljon tai ainakin jonkin verran.

Vastauksissa nousevat esiin ahdistuneisuus, jaksamattomuus, yksinäisyyden ja voimattomuuden kokemus ja esimerkiksi liiallinen puhelimen tai netin käyttö.

– Tämä on erittäin painava ja huolestuttava viesti siitä, että meillä on yksi väestönosa ja ikäryhmä, joka on käytännössä siivutettu koronakriisin hoitamisessa.

– Sillä sivuuttamisella tulee olemaan aikamoinen hinta yhteiskunnalle ja sitä hintaa me maksamme vielä pitkään yhdessä, sanoo Allianssi ry:n toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm.

– Osattomuutta nuoret kokevat siitä, että he eivät ole päässeet vaikuttamaan, kun päätöksiä oman toiminnan rajoittamisesta on tehty.

Aiempiin korona-ajan hyvinvointia koskeviin kyselyihin nähden on menty huonompaan suuntaan. Toissavuotta koskeneeseen kyselyyn verrattuna kymmenen prosenttiyksikköä enemmän vastaajista kokee henkisen hyvinvointinsa huonontuneen.

Valtaosa nuorista voi suhteellisen hyvin

Tuloksista ilmenee myös, että nuoret ovat myös jakaantumassa kahteen ryhmään: niihin, jotka voivat henkisesti hyvin ja niihin, joiden ongelmat ovat kasvussa.

– Pääosa nuorista on voinut koko ajan aika hyvin, mitä tulee opiskeluun, kavereihin tai tulevaisuudenuskoon. Meillä on kuitenkin kasvava pieni osa, noin kymmenen prosenttia, joka voi entistä huonommin. He jäävät pois yhteisöistä. He tipahtavat tästä yhteiskunnasta ja heistä ei enää oteta kiinni. Ei ole ehkä päästy osaksi mitään uusia yhteisöjä vaikka opiskeluun tai harrastuksiin liittyen ja on saatettu jäädä niistä aiemmistakin ulos.

Toiminnanjohtaja Munsterhjelmin mukaan koronan aiheuttaman pahoinvoinnin korjaaminen edellyttää myös merkittävää rahallista panostusta.

– Luulen, että [pahoinvointi]luvut tulevat olemaan muutaman vuoden päästä todella huonot, jos tähän ei nyt puututa ja isolla rahalla. Tähän tarvitaan paljon enemmän palveluita ja tarvitaan rahoitusta vaikka nuorten harrastamiseen ja kouluterveydenhuoltoon. On inhimillinen kriisi, jos nuorten mielenterveys jää tähän tilaan, jossa se nyt on. Tämä on meille kaikille yhteinen asia, Munsterhjelm sanoo.

Koronasta seurannut hyvääkin

Moni vastaanneista nuorista eli noin 45 prosenttia kokee, että korona on tuottanut elämään jotain hyvääkin: On ollut enemmän aikaa esimerkiksi itselle tai läheisille.

Poimimme avoimista vastauksista seuraavanlaisia:

Saanut olla kumppanin kanssa 24/7.

- Enemmän aikaa kotona.

- Olen saanut hidastaa ja olla rauhassa kotona, olen myös tutustunut uusiin ihmisiin ja aloittanut peliharrastuksen.

- Rauhallisempi elämisen tahti, mahdollisuus tehdä asioita, joihin ei ole aiemmin ollut aikaa.

- Olen saanut rauhassa olla introvertti. Töissä on ollut helpompaa, kun asiakastyö on rajattua. Rahaa on mennyt vähemmän.

- Etäopetuksen mahdollistamana olen voinut viettää pidempiä ajanjaksoja äitini luona, jolloin minulla on ollut seuraa sekä hänestä että perheeni lemmikeistä.

- Olen oppinut lempeyttä ja pysähtymään arjessa. Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa. Oma lepo on tärkeää. Työhyvinvoinnin merkitys kasvanut.