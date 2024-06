Miksi nuori vahingoittaa itseään? "Itsetuhoisuus on se, millä pääsee osastolle"

Itsensä vahingoittaminen: mitä se tarkoittaa ja miksi nuoret tekevät niin?

Raevuori kertoo, että Lääkärilehdessä tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan 2010-luvun jälkeen sellaisten 13-24-vuotiaiden suomalaisnuorten määrä on kasvanut voimakkaasti, jotka ovat vahingoittaneet itseään vähintään kerran vuodessa niin vakavasti, että tilanne johti sairaalahoitoon, varsinkin tyttöjen ja nuorten naisten joukossa.

Hän painottaa, että itsensä vahingoittamisen taustalla on usein toivottomuutta, taakkana olemisen tunnetta, vaikeuksia lähisuhteissa sekä muita mielenterveyden häiriöitä kuten masennusta ja ahdistusta.

Yhteiskunnan rooli ja nuorten ymmärtäminen

Paneelissa nousi esiin kysymys siitä, ymmärtävätkö aikuiset nuoria ja heidän maailmaansa. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) toi esille, että mielenterveysongelmien kasvu on huolestuttavaa ja että vanhempien lisäksi koko yhteiskunnalla on peiliin katsomisen paikka.

– Ei voi väittää, että me kaikkia nuoria ymmärrämme, mutta varmasti yritys on kova, Juuso totesi.

– Onko nuorilla oikeasti lupa yrittää, erehtyä, kasvaa ja kokeilla? Ymmärrämmekö me sitä, mitä kaikkea ihan normaaliin nuoruuteen kuuluu?

Gerkov nosti esiin tarpeen antaa nuorille lupa yrittää ja epäonnistua, kasvaa ja kokeilla ilman liiallisia suorituspaineita. Itsetuhoisuuden taustalla on usein pyrkimys tehdä näkymättömät ongelmat näkyviksi, ja nuorelle tulisi tarjota parempia keinoja käsitellä pahaa oloa.

Nuorten hoitojärjestelmän haasteet ja parannuskeinot

SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtaja Ville Merinen toi esiin, että itsetuhoisuus on luonnollinen mutta vakava ilmiö, joka vaatii välitöntä puuttumista.

Hän korosti, että nuorelle on tärkeää löytää joku, jolle voi puhua avoimesti ajatuksistaan.

– Mielestäni se on vähänsurullinentilanne, ettänuorettietää jo, ettäitsetuhoisuus on se, milläpääseeosastolle. Nuoretkyllätasantarkkaantietää, ettänäinpitkälle se pitää mennä, mikä on ei ole hyvätilanne, Merinen lisää.