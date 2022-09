Nuorten chattiin tulvii viestejä, vain joka viidenteen pystytään vastaamaan: "Paha olo on niin moninaista, että jo se on haaste"

Suomen Mielenterveysseuran eli Mieli ry:n viisi vuotta sitten käynnistämälle Sekasin-chatille on riittänyt kysyntää. Vuosittain chattiin tulee noin 170 000 yhteydenottoa juttuseuraa kaipaavilta nuorilta.

Kuitenkin vain noin viidesosaan viesteistä pystytään vastaamaan. Chat on laajenemassa, ja syksyn aikana aletaan ottaa vastaan myös ruotsinkielisiä viestejä.

– Ongelmat ovat tavallaan moninaistuneet. On niin paljon kaikkea ja paha olo on niin moninaista, että jo se on haaste, sanoo Reyes.