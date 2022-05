Tältä näyttää Vantaan vankilan matkaselliosastolla, missä vanki surmattiin harvinaisen julmasti – MTV vieraili lukittujen ovien takana

Matkasellit on varattu vangeille, jotka ovat matkalla esimerkiksi oikeudenkäyntiin tai toiseen vankilaan. Vantaan matkaselleihin vanki voi päätyä toisaalta Suomesta esimerkiksi silloin, jos hän on matkalla käräjille pääkaupunkiseudulle.

Esitutkinta vankilan toiminnasta käynnissä

Vaikka esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, Rikosseuraamuslaitos on jo myöntänyt virheitä tapahtuneen.

– Tämä tapaus on ollut äärettömän ikävä. Totta ihmeessä siinä on tapahtunut virheitä vankilatasolla. Siellä on jätetty tarkistamatta vankien tila siinä vaiheessa, kun sellissä on käyty. Tältä osin meidän täytyy ilman muuta tarkistaa meidän ohjeistuksia ja käytäntöjä, Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Arto Kujala kommentoi MTV Uutisille aiemmin.