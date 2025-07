Jätkäsaaren kuolemantapauksista levisi videoita – poliisi aloittaa uuden selvityksen

Poliisi ei ole löytänyt kuolemantapauksiin liittyviä viitteitä rikoksesta.

Helsingin poliisilaitos on aloittanut esiselvityksen siitä, onko sosiaalisessa mediassa tapahtunut rikosta Jätkäsaaren kuolemantapausten yhteydessä.

Esiselvityksen tekemistä johtaa rikoskomisario Juha-Matti Suominen. Suominen kertoo MTV Uutisille, että resurssipulan vuoksi poliisi ei ole vielä ehtinyt tarttua tapaukseen kunnolla.

– Tässä on vanhenevia juttuja, jotka pitäisi hoitaa ensin. Kyse on kuitenkin somessa levitetystä materiaalista, josta poliisille on tullut tietoa muutamaakin reittiä pitkin.

Suominen ei osaa sanoa, milloin esiselvitys saadaan kunnolla käyntiin. Koska tapaus on alkutekijöissään, ei hän myöskään ota kantaa siihen, mitä mahdollisia rikosnimikkeitä tapaukseen voisi liittyä.

Kaksi teini-ikäistä tyttöä kuoli 20. heinäkuuta pudottuaan Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan pysäköintitalon katolta.

Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Crista Granroth kertoi aiemmin MTV:lle, ettei poliisi epäile tapaukseen liittyvän rikosta tai että se liittyisi sosiaalisen median ilmiöihin.

– Olemme ihan alkuvaiheessa ja menisin asioiden edelle, jos sanoisin muuta. Asia otetaan kuitenkin huomioon ja tutkinnassa suljetaan pois myös epätodennäköisiä vaihtoehtoja, Granroth kertoi viime viikolla.

Granrothin mukaan poliisi kertoisi, mikäli se epäilisi tapaukseen liittyvää rikosta. Kuolemansyyn selvitys sen sijaan on lain nojalla salainen, eikä sen lopputuloksesta kerrota kuin asianosaisille, esimerkiksi kuolleiden omaisille.

Granroth kertoi aiemmin myös sosiaalisessa mediassa leviävistä videoista, joissa Granrothin mukaan kirjoitetaan loukkaavasti ja epäasiallisesti tapauksesta ja kuolleista.

– Kyse on sosiaalisessa mediassa olleista videoista, joissa tapahtumasta on kirjoitettu niin, että sitä voidaan tulkita kunniaa loukkaavana. Jos videota levitetään laajasti, voidaan sitä tutkia mahdollisesti jopa törkeänä kunnianloukkauksena, Granroth sanoi.