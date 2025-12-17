Esitutkintojen aikana vangittuna on ollut kahdeksan epäiltyä. Kaksi nuorta on ollut määrättynä tehostettuun matkustuskieltoon.
Rikoskomisario Kari Martikaisen mukaan rikoksen uhrit ovat valikoituneet täysin sattumanvaraisesti.
– Esitutkinnan perusteella epäillyt ovat sopineet etukäteen, että he menevät ryöstämään ja pahoinpitelemään ihmisiä nuorten suosimiin paikkoihin, Martikainen selvittää.
Epäiltyjä tekoja on tapahtunut myös esimerkiksi Triplan ja Kampin kauppakeskusten ulkopuolella.
Epäillyt ovat valinneet uhrin kauppakeskuksesta, minkä jälkeen hänet on viety ulos.
– Epäillyt ovat esiintyneet tilanteessa ensin ikään kuin uhrin kavereina. Kauppakeskuksen pihalla useat henkilöt ovat pahoinpidelleet asianomistajaa ja anastaneet häneltä omaisuutta.
Epäillyt löivät, potkivat ja nöyryyttivät uhreja porukalla
Suurimmassa osassa tapauksista on ollut samanlainen tekotapa.
Yksi tai kaksi epäiltyä on tervehtinyt uhria ja jutellut hänelle kaverihengessä.
Samaan aikaan suuri joukko muita epäiltyjä on kerääntynyt asianomistajan ympärille. Uhria on alettu lyödä nyrkillä, hänet on kaadettu maahan ja häntä on potkittu.
Uhrin on ympäröinyt enimmillään 15–20 epäiltyä, minkä vuoksi asianomistajat ovat olleet tilanteessa kyvyttömiä puolustamaan itseään.
Joissain tapauksissa uhrille aiheutuneet vammat ovat olleet vakavia.
Varastetuilla rahoilla ostettu lastenaterioita
Epäillyt ovat anastaneet uhreilta omaisuutta, kuten puhelimen, vaatteita tai sähköpotkulaudan.
Varastetuilla maksukorteilla ja rahoilla on ostettu muun muassa lastenaterioita pikaruokaravintoloista.
– Osassa tapauksissa epäillyt ovat nöyryyttäneet uhria esimerkiksi pakottamalla riisumaan vaatteita. Asianomistajien päälle on saatettu sylkeä tai heidät on pakotettu pyytämään anteeksi jotain asiaa. Epäillyt ovat myös videoineet tilanteita, rikoskomisario Martikainen kuvaa.
Poliisi on tutkinnan tehnyt tutkinnan aikana yhteistyötä koulupoliisien, sosiaaliviranomaisen ja koulujen kanssa.
Rikoskokonaisuus siirtyy syyttäjälle alkuvuonna 2026. Tammikuun aikana syyteharkintaan lähtee 16 tapausta.