Kysyimme nuorilta, millainen olisi heidän unelmakuntansa – yksi asia nousi muiden yli

Kuntavaalien alla nuorten toiveissa on turvallinen kotikunta, jossa he pystyvät harrastamaan ja viettämään vapaa-aikaa monipuolisesti. Päättäjiltä nuoret toivovat kuuntelemista.

Nuorten Ääni -toimitus kysyi nuorilta ympäri Suomea, millainen olisi heidän mielestään hyvä kotikunta. Kysymyksiin vastasi 65 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista Helsingistä, Vaasasta ja Kuopiosta. Lisäksi haastattelimme tarkemmin neljää nuorta.

Nuoret eivät kaipaa huumeita tai rikollisuutta

Hyvässä kunnassa nuorille tärkein ominaisuus on turvallisuus. Nuoret toivovat, ettei yksin ulkona ollessa tarvitsisi pelätä rikollisia tai päihteidenkäyttäjiä.

– Kenenkään ei pitäisi kokea oloaan turvattomaksi kadulla, bussissa tai ylipäätään missään, kuopiolainen Sointu Karjalainen, 16, toteaa.

Karjalaisen mielestä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus elää omanlaista elämäänsä itsensä ja muiden kanssa. Turvallisuus on kyselyn perusteella kuitenkin yksi huonoiten toteutuneista hyvän kunnan piirteistä. Vastaajista vain muutama on sitä mieltä, että turvallisuus on heidän kotikunnassaan hoidettu teemoista parhaiten.

Kuopiolainen Sointu Karjalainen ajattelee, että hyvässä kunnassa on turvallista ja monipuolisia harrastuksia. Karjalainen harrastaa viulunsoittoa ja lenkkeilyä. Kuopion tori on yksi hänen suosikkipaikoistaan, sillä se on tärkeä ystävien kohtaamispiste.Vilma Venäläinen

Hyvässä kunnassa tarjotaan paljon harrastusmahdollisuuksia

Toinen tärkeä piirre hyvässä kunnassa on vapaa-ajan tekeminen ja urheilumahdollisuudet.

Nuoret toivovat enemmän helposti saavutettavia liikuntamahdollisuuksia sekä sisälle että ulos. 14-vuotias Emma Nuolioja Muhokselta ajattelee, että hyvä kunta tarjoaa nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Nuolioja itse käy vapaa-ajallaan kuntosalilla. Hän harrastaa myös kilpacheerleadingia, mutta sitä varten hän joutuu käymään Oulussa yli 40 kilometrin päässä, sillä Muhoksella harrastusta ei järjestetä.

Myös 16-vuotias Eeva Leinonen Helsingistä pitää vapaa-ajan tekemistä tärkeänä. Hän nostaa esiin yhdenvertaisuuden.

– Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus samoihin asioihin ja aktiviteetteihin.

Helsinkiläinen Eeva Leinonen ajattelee, että hyvässä kunnassa tärkeää on nuorten mahdollisuus vaikuttaa, hyvät julkiset palvelut ja vapaa-ajan tekeminen nuorille. Leinonen harrastaa laulua, saksofoninsoittoa ja kuntosalilla käyntiä. Hänen suosikkipaikkansa on musiikkiopisto, jossa hän saa vapaasti ilmaista itseään.Miikka Leinonen

Harrastusten ohella nuorille tärkeitä ovat myös ilmaiset ja vapaat oleskelupaikat. Useampi nuori toteaa, että he kaipaisivat muitakin oleskelutiloja kuin kauppakeskukset.

Kauppakeskuksissa oleskelusta koituu nuorten mukaan heille enemmän haittaa kuin hyötyä, eikä se ole mielekästä tekemistä. Nuoret toivovatkin julkisia tiloja, joissa he voivat oleskella milloin tahansa.

Julkiset palvelut ja liikenne toteutuvat monen mielestä hyvin

Nuorten kotikunnissa parhaiten hoidetuksi asiaksi nousee helposti saavutettavat palvelut. Tätä mieltä on kolmannes kyselyyn vastanneista nuorista. Emma Nuolioja kertoo, että Muhoksella hyvät kauppapalvelut ovat nuorille tärkeitä.

Moni mainitsee kotikuntansa hyvänä puolena myös toimivat julkiset yhteydet. Julkinen liikenne saa erityisen paljon kehuja helsinkiläisiltä vastaajilta. Teema oli kyselyssä hyvän kunnan piirteistä viiden tärkeimmän joukossa.

– Toimiva julkinen liikenne tekee kunnasta hyvän, myös Eeva Leinonen Helsingistä sanoo.

Nuorten terveiset ehdokkaille Sointu Karjalainen: "Kuunnelkaa nuoria, meillä on hyviä ideoita ja meidät tulee huomioida päätöksissä." Eeva Leinonen: "Pitäkää erityisesti nuoriso ja ilmasto mielen päällä!" Santiago Laitinen: "Kuunnelkaa kaikkia iästä ja taustasta riippumatta, sillä edustatte kunnan asukkaita, ette vain itseänne."

Nuorilla pitää olla mahdollisuuksia vaikuttaa

Santiago Laitinen, 15, Vaasasta painottaa vaikuttamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien tärkeyttä. Laitinen arvioi, että hänen kotikunnassaan vaikuttamaan pääsee hyvin.

– Erityisesti ruohonjuuritasolla vaikuttaminen on tärkeää, Laitinen lisää.

Vaasalaisen Santiago Laitisen mukaan hyvässä kunnassa kaikilla asukkailla on aktiivinen mahdollisuus vaikuttaa. Vaasassa hänelle on tärkeää kaupungin yhteisöllisyys. Hän on Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja sekä partiolippukunnan johtaja. Laitiselle tärkeä paikka on kuvan Hallintotalo, sillä siellä pidetään nuorisovaltuuston yleiskokoukset ja tehdään päätökset.Tuomo Kovanen

Haastateltavat kertovat pystyvänsä vaikuttamaan esimerkiksi nuorisovaltuustossa, oppilaskunnan hallituksessa ja kyselyihin vastaamalla.

Laitinen on itse Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Myös Emma Nuolioja arvelee, että pystyisi omassa kotikunnassaan vaikuttamaan hakemalla nuorisoneuvostoon. Eeva Leinonen ja Sointu Karjalainen uskovat voivansa vaikuttaa nuorisovaltuustossa olevien ystävien kautta. Leinonen kuitenkin epäilee, ettei nuorilla loppujen lopuksi ole paljon vaikutusvaltaa kunnassa.

Kirjoittaja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

