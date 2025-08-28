Nöyryytetyltä ManU-valmentajalta lohduton ulostulo – alasarjaseuran fanit ekstaasissa: "Elämäni paras päivä"

Ruben Amorim sanoi joukkueensa olleen "täysin eksyksissä".2025 Manchester United FC
Julkaistu 43 minuuttia sitten
Eetu Ikola

eetu.ikola@mtv.fi

@eetuikola

Manchester Unitedin portugalilaisvalmentaja Ruben Amorim pyysi anteeksi kannattajilta, kun Valioliigan takavuosien mahtiseura putosi nöyryyttävästi Englannin liigacupista neljännen sarjatason Grimsby Townia vastaan.

Manchester United näytti jo selvinneen Blundell Parkin nöyryytykseltä, kun Harry Maguire tasoitti pelin 2–2:een lisäajan partaalla.

Rangaistuspotkukilpailu päättyi kuitenkin lukemin 12–11 Grimsbyn hyväksi, kun Unitedin takaa-ajon aloittanut hyökkääjähankinta Bryan Mbeumo laukoi rangaistuspotkunsa poikkipuihin.

GettyImages-2232423732Bryan Mbeumo epäonnistui ratkaisevasti pilkulta.2025 Getty Images

GettyImages-2231689773Ottelun ratkettua kentälle alkoi virrata läjäpäin Grimsbyn kannattajia.2025 Jacques Feeney/Offside

GettyImages-2231689729Blundell Parkin viheriö oli pian ihmisten peitossa.PA Wire/PA Images

Grimsby, joka johti ottelua maalein 2–0 ensimmäisen puoliajan jälkeen, eteni ansaitusti jatkoon. Ottelun ratkettua sadat kotijoukkueen kannattajat ryntäsivät kentälle juhlimaan odottamatonta saavutusta.

– Tämä oli elämäni paras päivä, ja menin aiemmin tänä vuonna naimisiin, tunnelmoi eräs Grimsbyn kannattaja BBC:lle.

– Kuka tekee 14 maalia Man Unitedin verkkoon yhdessä pelissä? Tämä oli aivan mieletöntä, sanoi toinen.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

 

Amorim sanoi ottelun jälkeen salaperäisesti, että Unitedin pelaajat olivat "ilmaisseet todella äänekkäästi, mitä he haluavat" – viitaten ilmeisesti siihen, etteivät he olleet innostuneita kamppailemaan alasarjajoukkuetta vastaan.

Kun häntä pyydettiin selittämään, mikä Man Unitedilla meni ottelussa pieleen, Amorim sanoi hänen joukkueensa olleen "täysin eksyksissä".

– Kaikki (meni pieleen). Tapa, jolla aloitimme pelin, emme olleet edes läsnä, Amorim sanoi.

– Kaikki mitä tapahtui, se on seuran kannalta ongelma. Meidän pitäisi pystyä paljon parempaan. Minun on vain pyydettävä anteeksi kannattajiltamme. Mielestäni tämä on vähän liikaa. Jotain on muututtava.

20 kertaa Englannin mestaruuden voittanut United sijoittui viime kaudella Valioliigassa 15. sijalle. Kyseessä oli seuran huonoin sijoitus liigassa sitten vuoden 1974, jolloin se putosi sarjatasoa alemmas.

Nyt yksi sen kahdesta ainoasta realistisesta mahdollisuudesta voittaa pokaali tällä kaudella on kadonnut yhden seuran historian huonoimman tuloksen seurauksena.

