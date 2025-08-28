Murskaavasti ulos Mestarien liigasta – Oliver Antmanin valmentaja paineen alla: "Häpeällistä"

Suomalaistähti Oliver Antmanin edustama Rangers kärsi musertavan 0–6-tappion Club Bruggelle jalkapallon Mestarien liigan viimeisen karsintakierroksen ratkaisevassa osaottelussa Belgiassa. Club Brugge eteni täten eurokilpailun liigavaiheeseen murskaavin yhteismaalein 9–1.

Katso ottelun kooste ylälaidan videolta.

Viime viikolla kärsityn 1–3-tappion jälkeen Rangersin päävalmentaja Russell Martin vakuutti, ettei hänen joukkueensa enää koskaan päästäisi sellaisia maaleja, joita Club Bruggen nähtiin tekevän ensimmäisessä osaottelussa Ibrox Stadiumilla.

Kahdeksan päivää myöhemmin, samaa vastustajaa vastaan, oli Rangers kuitenkin peräti viisi maalia tappiolla ensimmäisen puoliajan jälkeen. Ottelun 50. minuutilla se oli jo kuusi maalia tappiolla, yhteismaaleissa kahdeksan.

Rangersin romahdus alkoi vain viiden minuutin jälkeen, kun Nicolo Tresoldi onnistui maalinteossa. Tilanne kääntyi muutamaa minuuttia myöhemmin huonosta lohduttomaksi, kun laitapuolustaja Max Aarons lensi suoralla punaisella pihalle.

Samalla Antmanin peli päättyi lyhyeen, sillä James Tavernier vaihdettiin sisään puolustukseen suomalaishyökkääjän tilalle 12. minuutilla.

Oliver Antman joutui taktisen vaihdon uhriksi vain 12 minuutin pelin jälkeen.2024 Soccrates Images B.V.

Yhden miehen vajaalla pelannut Rangers ei pystynyt pysymään pelissä mukana ja puolen tunnin pelin jälkeen Club Brugge painoi tallan pohjaan. Hans Vanaken tuplasi belgialaisten johdon, minkä jälkeen Joaquin Seys onnistui kahdesti ja Aleksandar Stankovic vielä kertaalleen ennen taukoa. Christos Tzolis viimeisteli Bruggen kuudennen heti toisen puoliajan alussa.

Martinin ja hänen pelaajiensa onneksi Brugge hellitti hyökkäyspelaamistaan loppupelin aikana, mutta se ei riittänyt tyynnyttämään Rangersin kannattajien raivoa, jotka ovat nähneet joukkueensa voittavan vain kolme ottelua kymmenestä tällä kaudella.

Rangersin musertava 0–6-tappio Club Bruggelle sivusi seuran historian suurinumeroisimpia häviöitä eurokentillä. Vuonna 1963 joukkue hävisi Real Madridille vastaavasti 0–6-lukemin ja vuonna 2022 se hävisi Liverpoolille 1–7.

– Kannattajille minulla ei ole muuta sanottavaa kuin anteeksipyyntö. Olen todella pahoillani, että heidän piti olla todistamassa tätä, sanoi Martin BBC:n mukaan.

– Se on häpeällistä ja tuskallista. He joutuivat kokemaan pettymystä ja tuskaa. En usko, että olen oppinut mitään uutta tänä iltana, olen vain nolostunut tappiosta. Tämä oli luultavasti vaikein ilta, jonka olen kokenut päävalmentajana.

Skottijätit Rangers ja Kairat Almatylle tiistaina hävinnyt Celtic jäivät kumpikin rannalle Mestarien liigasta ja pelaavat tällä kaudella Eurooppa-liigassa.