ManU-luotsilta lohduton purkaus katastrofitappion jälkeen – "Olen shokissa"

Manchester Unitedin päävalmentaja Ruben Amorim ei peitellyt tuntemuksiaan, kun United putosi Englannin liigacupissa Kakkosliigassa pelaavalle Grimsby Townille rangaistuspotkukisan jälkeen.

Takavuosien menestysseura Man United on ollut jo useiden vuosien ajan kaukana kultavuosiensa tasosta. Viime kaudella joukkue jäi Valioliigassa vasta 15:nneksi.

Vaikeudet saivat keskiviikkona tylyllä tavalla jatkoa, kun Englannin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Grimsby Town pudotti Unitedin jatkosta jo toisella kierroksella.

ManU:n päävalmentaja Ruben Amorim laukoi ITV:n haastattelussa lohdutonta tekstiä joukkueen tilasta.

– Pelaajat näyttivät todella äänekkäästi sen, mitä he haluavat. Minusta se oli selvää. Haluan pyytää faneiltamme anteeksi, Amorim kommentoi vihjailevasti.

– Kaikki oli pielessä. Pelasimme neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavaa joukkuetta vastaan, ja pelaamme noin. Tällaista vastustajaa vastaan meidän pitäisi tyrmätä heidät jokaisella osa-alueella. En tiedä enää, mitä sanoa, Amorim jatkaa.

– Vaikuttaa siltä, että olet melko shokissa tästä? ITV:n toimittaja Gabriel Clarke kysyi Amorimilta.

– Etkö sinä ole? Olen shokissa, koska tällä hetkellä me teemme paljon muutoksia ja taistelemme monen asian eteen. Tällaisina hetkinä jonkin on muututtava. Emmekä voi vaihtaa taas 22 pelaajaa, Amorim sanoo.

40-vuotias Amorim hyppäsi Manchester Unitedin peräsimeen viime vuoden marraskuussa. Sporting Lisbonissa erinomaista työtä tehnyt portugalilainen ei ole saanut käännettyä syvyyksissä uivan jättiseuran kurssia.

Shokkitappion jälkeen käynnistyivät spekulaatiot siitä, että aikooko Amorim jopa irtisanoutua tehtävistään, eikä ITV:lle annetut kommentit juurikaan lieventäneet spekulaatioita.

Amorimin kommenteista paistaa läpi, ettei hänkään ole tyytyväinen siihen, miten joukkue on hänen alaisuudessaan pärjännyt.

– Meidän on oltava erilaisia. Se on valmentajan tehtävä. Ja sen voi nähdä, ettei mikään ole muuttunut. Jos olisimme voittaneet, se ei olisi ollut reilua vastustajallemme. Tänään jalkapallo oli todella reilua.

Man Unitedin kausi jatkuu lauantaina kotiottelulla sarjanousija Burnleyta vastaan.