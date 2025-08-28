Jäätävä nöyryytys: Man United otti alasarjajoukkueelta kuokkaan

Takavuosien mahtiseura Manchester United putosi keskiviikkona nöyryyttävällä tavalla Englannin liigacupista hävittyään piskuiselle Grimsbyn joukkueelle.

Englannin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava Grimsby pisti suurseuran lujille jo ensimmäisellä puoliajalla. Se johti peliä 2–0, mutta ManU kiri tasoihin ottelun loppuhetkillä.

Grimsby vei lopulta jatkopaikan rankkareilla luvuin 12–11, kun maratoniksi venynyt kisa päättyi Bryan Mbeumon epäonnistuttua ratkaisevassa yrityksessään.

Valioliigassa viime kaudella 15. sijalle jääneen Unitedin kausi on lähtenyt muutenkin liikkeelle kompuroiden. Se on Valioliigassa kahden ottelukierroksen jälkeen yhä vailla voittoa.

