Valioliigan hännille jumittunut Southampton on erottanut managerinsa Russell Martinin.

Southampton kärsi sunnuntai-iltana ruman kotitappion Tottenhamille, joka latoi jo ensimmäisellä jaksolla viisi maalia. Tulokseen 0–5 päättynyt ottelu jäi manageri Russell Martinin viimeiseksi sarjanousijan peräsimessä.

Southamptonin tiedotteessa seura kiitti Martinia tämän 18 kuukautta kestäneestä työstä seuran eteen.

– Hallitus on tukenut Russellia ja hänen taustajoukkojaan ja on ollut avoin ja läpinäkyvä siitä, minkälaiset odotuksemme ovat, seuran tiedotteessa sanottiin.

– Olemme kaikki olleet yhtä mieltä siitä, että tulostemme täytyy parantua nopeasti.

Southampton on voittanut 16 pelaamastaan ottelusta vain yhden ja on sarjan hännillä viidellä pisteellään. Saldo on lähes historiallisen huono. Vain yksi joukkue on Valioliigan historiassa kerännyt vähemmän pisteitä 16 ensimmäisestä ottelustaan.

Martin, 38, nosti Southamptonin Valioliigaan viime kauden päätteeksi nousukarsintojen kautta ja sai kiitosta joukkueensa houkuttelevasta pelitavasta. Sunnuntain Tottenham-ottelussa tilanne oli täysin toinen, ja kannattajat buuasivat päävalmentajalle, joka poistui kentän laidalta pukusuojaan jo ennen ensimmäisen jakson viidennellä lisäminuutilla tullutta Tottenhamin viidettä maalia.

Pelaajat tukivat valmentajaansa loppuun saakka. Puolustaja Taylor Harwood-Bellis sanoi Tottenham-tappion jälkeen, että pelaajien tulisi kantaa vastuunsa tilanteesta.

– Kannattajat haluavat nähdä joukkueen voittavan, mikä on normaalia. Buuauksen tulisi kuitenkin kohdistua meihin pelaajiin, ei managaeriin. Hän ei ole aiheuttamassa virheitä, Harwood-Bellis sanoi.

Martinista tuli neljäs manageri, joka on saanut potkut kuluvan Valioliiga-kauden aikana. Ennen häntä Leicester erotti Steve Cooperin ja Manchester United Erik ten Hagin. Sunnuntaina myös sarjan viimeistä edellisenä neljä pistettä Southamptonia edellä oleva Wolverhompton päätyi samaan ratkaisuun, kun se erotti Gary O'Neilin.