Erling Haalandilta yllättävä veto Suomi-otteluun

Huuhkajien seuraavan vastustajan Norjan tähtihyökkääjä Erling Haaland on yllättäen muokannut pelipaitaansa viikon päästä pelattavan Suomi-ottelun alla.
Norjan supertähti Haaland tuli alun perin tunnetuksi sukunimellä Håland, ruotsalaisella oolla. Muutama vuosi sitten Manchester Cityn hyökkääjä kuitenkin vaihtoi å-kirjaimen kahteen a-kirjaimeen, jotta hänen nimensä olisi kansainvälisesti helpommin muistettava.
Nyt edessä on seuraava muutos, sillä Haaland on päättänyt lisätä Braut-nimen maajoukkueen pelipaitaansa.
Braut on hänen toinen nimensä, sekä vanha norjalainen maatilan nimi hänen äitinsä suvun puolelta. Norjan maajoukkue vahvisti asian tiistaina lehdistötilaisuudessa.
Muutos tuli yllätyksenä Norjan päävalmentaja Ståle Solbakkenille.
– En tiennyt siitä mitään ennen tätä, mutta se on ilmeisesti hänen nimensä, joten ei se ole sen vaikeampaa, Solbakken sanoi Dagbladetille.
Norjan maajoukkue isännöi Suomea ystävyysottelussa Oslossa viikon päästä torstaina. Norjan joukkueeseen nimetty Haaland on tehnyt 42 maalia 43 otteluun A-maajoukkueen riveissä.
Huuhkajien tanskalaisvalmentaja Jacob Friis nimesi Suomen joukkueen syyskuun maaotteluihin tiistaina. Norjaa vastaan pelattavan ystävyysottelun jälkeen Suomi kohtaa Puolan suurten panosten MM-karsintapelissä 7. syyskuuta.