Kommentti: Manchester Unitedin on annettava potkut Ole Gunnar Solskjärille – häpeällinen näytös osoitti, että joukkueessa on tapahtunut jotain peruuttamatonta

Jälkikäteen tämä kaikki on tietenkin helpompaa nähdä ja sanoa, mutta United on ollut pelillisessä kriisissä jo syyskuun puolivälistä alkaen. Se on tuossa ajassa kärsinyt viisi tappiota, pelannut kerran tasan ja voittanut kolmesti, mainittujen Atalantan ja Villarrealin lisäksi West Hamin.