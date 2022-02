Norjassa kiellettiin kahden koirarodun kasvattaminen terveyssyistä: "Historiallinen päätös"

Norja on kieltänyt englanninbulldoggien ja cavalierkingcharlesinspanielien kasvatuksen. Päätöstä on kuvailtu historialliseksi. Oslon käräjäoikeudessa tehty päätös oli yksimielinen.

Järjestö: Norjassa ei tarjolla kummankaan rodun terveitä edustajia

Norjan eläinsuojeluyhdistys Dyrebeskyttelsen Norge vei asian oikeuteen. Järjestö katsoi, ettei Norjassa ole tarjolla kummankaan rodun terveitä edustajia, joiden avulla kasvatusta voisi jatkaa niin, että lopputuloksena on terveitä koiria.

Lyttykuonoisten rotujen eettisyys taas on ollut tapetilla jo pitkään. Hengitysongelmien lisäksi englanninbulldoggeilla on esimerkiksi iho-ongelmia, ja ne kärsivät usein myös lonkkavioista.

"Tämä on historiallinen päätös, joka kiinnostaa kansainvälisesti"

– Tämä on historiallinen päätös, joka kiinnostaa kansainvälisesti. Ihmisen luomat bulldoggien terveysongelmat on tunnettu jo 1900-luvun alusta asti. Koirilla on oikeus tulla lisääntyä terveesti, edusaja kommentoi Belfast liven mukaan.