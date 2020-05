Tutkimus: Englanninbulldoggit ovat niin sairaita, että rodun pelastaisi vain roturisteytys – "Minkälainen ihmisen elämänlaatu olisi vastaavilla vaivoilla?"

Lisäksi englanninbulldoggit kuuluvat niihin rotuihin, joilla on todettu DVL2-geenivirhe. Se vaikuttaa muun muassa englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden ulkomuotoon ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Geenivirhe on jalostuksen aiheuttama.

Ihmisellä laskettaisiin kehityshäiriöiksi

– Eli niitä on käytetty jalostuksessa, mikä on järkyttävää. Omistajista suurin osa kertoi tutkimukseen liittyneessä ennakkokyselyssä, että koiralla ei olisi arkielämää haittaavia terveysongelmia. Se johtuu siitä, että heidän mielestään englanninbulldoggien rakenne on normaalia ja kuuluu asiaan. He eivät koe, että koiran on vaikea hengittää ja liikkua, Lappalainen toteaa.