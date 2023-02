Ihmislapsenkasvoiset koirat ärsyttävät valokuvaaja Jenna Lehtosta – tuo kuvissaan esiin koiranäyttelyiden peitellyn puolen

Jenna Lehtonen valmistautuu lähtemään lenkille kahdeksanvuotiaan Sukka-koiransa kanssa Helsingissä. Sukka on rodultaan cavalier kingcharlesinspaniel.

– Kipuoireet ovat sellaisia, että ulos mentäessä se alkaa heti hankaamaan niskaansa maahan. Sitä ei kestä kauan eikä siihen ehkä kiinnitä huomiota. Minä kuitenkin kiinnitän, koska tiedän miten koira käyttäytyy, kun sillä on kipuja, Lehtonen sanoo.

– Toinen oire on pakonomainen tarve rapsuttaa itseään. Lisäksi Sukka lipoo huuliaan, mitä usein luullaan närästykseksi, Lehtonen kertoo.

Samanlaisen koiran hankinta tietoinen riski

Sukka on Lehtosen toinen cavalier. Myös ensimmäisellä koiralla oli todettu syringomyelia ja sydänvika. Epäilyistä huolimatta hän päätti ottaa toisen samanlaisen, koska kasvattaja oli tuttu ja koiran taustat olivat kunnossa.

Lehtonen pitää ääntä koiramaailman ongelmista muun muassa sosiaalisessa mediassa sekä juontamalla aiheeseen keskittyvää podcastia. Kevään aikana hän on myös julkaisemassa monimediallista projektia, johon hän on kerännyt kuva-aineistoa muun muassa koiramessuilta ja -näyttelyistä.

Koiranäyttelyt ravistelun tarpeessa

Lehtonen on julkaissut joitakin ottamiaan sosiaalisessa mediassa, ja saanut osakseen myös kovaa arvostelua koiraharrastajilta. Häntä on syytetty huomiohakuisuudesta ja vääristelystä. Palautetta on Lehtosen mukaan tullut varsinkin kaikkein aktiivisimmilta koiranäyttelyharrastajilta.