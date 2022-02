Norja kielsi englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlesinspanieleiden jalostuksen – olisiko sama tarpeen myös Suomessa?

– Otimme sen [päätöksen] kyllä ilolla, tyytyväisenä vastaan. Mainituilla roduilla on hyvin merkittäviä niiden hyvinvointiin vaikuttavia ongelmia, Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Kati White kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kennelliiton edustaja: "Oikeusistuimeen näiden asioiden vieminen on minusta aika loputon tie"

– Oikeusistuimeen näiden asioiden vieminen on minusta aika loputon tie. Yksi rotu ja yksi rotuyhdistys toisensa jälkeen olisi tällaisten toimien piirissä, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Tässä aiheutetaan eläinten hyvinvoinnille merkittäviä ongelmia ihmisten harrastamisen vuoksi"

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös mtv-palvelussa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Sainio uskoo, että rotujen tilanteen parantaminen olisi edelleen mahdollista muilla keinoilla. Jalostukseen käytettävillä englanninbulldoggeilla on vasta puolen vuoden ajan ollut tiukat jalostusrajoitukset; cavalier kingcharlesinspanielilla on jo pitkään ollut Suomessa terveysohjelma.

– Sydänvika on ongelma [cavalier kingcharlesinspanielilla]. Sitä on saatu kuitenkin vähenemään, jalostukseen käytettävillä koirilla on pakollisia terveystutkimuksia sydämen ja muiden ongelmien osalta. Näkisin, ettei tämä tie ole vielä kuljettu loppuun, Sainio sanoo.