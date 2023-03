Jenna Lehtonen valokuvasi koiramessuilla – sai Kennelliitolta tylyn puhelun, joka paljastaa Suomen koirajalostuksen ongelmat

– Toimintasi on kuvottavaa ja onneksi on tehty rikosilmoitus sinusta.

Kaverikoiratoiminta päätökseen – perustelut erilaisia

Kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran on tarkoitus tuoda iloa ja kohtaamisia ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa.

– Sain perjantaina puhelun Kennelliiton nuorisotoimikunnan puheenjohtajalta, jossa minulle kerrottiin, etten saa enää jatkaa Kennelliiton kaverikoiratoiminnassa. Että on tässä aika helppoa laskea 1+1, Lehtonen toteaa.

Koirien äärijalostaminen on herättänyt ennenkin keskustelua.

Lennu-koira herätti aikoinaan ylijalostuskeskustelun

Kuva tasavallan presidentti Sauli Niinistön sylissä keikkuvasta Lennu-koirasta, joka lähestulkoon hymyili kameralle, päätyi kuva komeilemaan jopa The New York Timesiin.

– Koirien terveyden kustannuksella tapahtuva, ulkomuotopiirteisiin keskittyvä jalostus on yksiselitteisesti väärin, Haukio kirjoitti.

Koirien lyhytkalloisuus aiheuttaa kärsimystä ja hengitysongelmia

Eläinlääkäri: Jo 12-viikkoiset pennut sairaita

Tietyt rodut korostuvat

–Vastaanotolla kuulee heti, kun bostoninterrieri tai ranskanbulldoggi saapuu paikalle. Röhinä on niin kovaa. Nämä rodut kärsivät hengenahdistuksestä ja hengitysvaikeuksista yleensä koko elämänsä.

Englanninbulldoggi ei kykene usein itse synnyttämään

Valvonta on kuitenkin heikkoa.

Vesipää aiheuttaa koiralle kipukohtauksia

Monilla pienillä roduilla on ”vesipää”, jossa aivokammiot ovat laajentuneet. Pikkuaivot työntyvät selkäytimen puolelle, ja puristus aiheuttaa aivojen ja selkäytimen nestekierrossa häiriötilan.

Kennelliitto: Emme erottaneet Lehtosta, vaan koira eläköityi

Kennelliiton nuorisotoimikunnan puheenjohtaja sekä kaveri- ja lukukoiratyöryhmän puheenjohtaja Sanna Törnroos korostaa, etteivät he erottaneet Lehtosta, vaan koira eläköityi terveydellisistä syistä kaverikoiratoiminnasta.

– Kaverikoiratoiminnassa on huomattavan tiukka linja siitä, että koirien on oltava sekä psyykkisiltä että fyysisiltä ominaisuuksiltaan kaikin tavoin toimintaan sopivia. Tämä on sekä hyvinvointi- että turvallisuusasia, Törnroos kertoo.