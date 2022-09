Venäläinen ampumahiihtäjä Suomen maajoukkueeseen? Nyt puhuu kohu-urheilija itse

Kohua olivat omiaan nostattamaan Virolaisen entisen valmentajan Leonid Mjakishevin kommentit. Mjakishevin mukaan Virolaisella on Suomen kansalaisuus ja Virolainen liittyisi iskussa ollessaan Suomen maajoukkueeseen jo alkavalle kaudelle.

– Jos hänellä on voimia, hän edustaa tätä joukkuetta uudesta kaudesta alkaen, Mjakishev väitti Match TV:lle .

Virolaisen äiti, ampumahiihdossa kaksi olympiakultaa ja maastohiihdossa yhden olympiakullan voittanut Anfisa Reztsova puolestaan sanoi uutistoimisto Tassille , että Virolaisella on Suomen kansalaisena oikeus edustaa Suomea ja että Virolainen haluaa yhä kilpailla, mutta tämä ei ole tehnyt lopullista päätöstä maan suhteen.

Liitolla ei tietoa

Virolainen on yltänyt kahdesti urallaan henkilökohtaisissa maailmancup-kilpailuissa palkintokorokkeelle. Hänellä on kakkossija sekä vuodelta 2014 että 2015. Viime vuosina lapsia saanut Virolainen on kilpaillut ampumahiihdon maailmancupissa viimeksi kaudella 2017–18.