"Aleksandr Bolshunov on toivotettu lämpimästi tervetulleeksi" – mestarihiihtäjä reagoi jyrkästi

Venäläinen huippumaastohiihtäjä Aleksandr Bolshunovin vastaanoton Italiassa kerrotaan olleen lämmin. Mies palasi kansainvälisille laduille voitokkaasti.

Bolshunov hiihti torstai-iltana voittoon Moonlight Classic -nimisessä kilpailussa Italian Seiser Almissa. Paikalla oli myös mediaa.

– Tässä on kuva, joka ravistelee hiihtomaailmaa, Adresseavisen otsikoi Bolshunovin hiihto-otoksesta.

– Vuoden päästä olympialaiset järjestetään Italiassa. Venäjän Aleksandr Bolshunov on jo toivotettu lämpimästi tervetulleeksi, norjalaislehti raportoi.

Venäläisiä hiihtäjiä on kilpaillut Seiser Almissa vuosittain. Kisajärjestäjän riveistä kerrottiin, että maisemissa harjoitellut Bolshunov oli kysynyt, voisiko hän osallistua kilpailuun, ja hänelle annettiin myöntävä vastaus.

Olympialaisiin?

Venäläiset eivät kuitenkaan saa vieläkään sivakoida Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alaisissa kilpailuissa. Panna asetettiin voimaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022.

FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch suhtautui kuitenkin Radiosportenin haastattelussa myönteisesti ajatukseen, että venäläiset voisivat osallistua ensi vuoden olympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Pariisin kesäolympialaisissa viime vuonna oli mukana myös venäläisiä neutraalin lipun alla.

"Väärin"

Erik Valnes otti kantaa Aleksandr Bolshunovin kilpailemiseen./All Over Press

Norjalainen parisprintin olympiavoittaja ja maailmanmestari Erik Valnes piti erikoisena, ettei panna ole Seiser Almissa voimassa.

– Se on väärin. Minusta heidän pitäisi noudattaa sitä, mitä FIS on päättänyt, eikä tehdä omia sääntöjään. Samalla ymmärrän, että he (venäläisurheilijat) ajattelevat olympialaisia ja valmistautuvat siellä, jos saisivat kilpailla, hän kommentoi Dagbladetin mukaan.

Valnes pohti, että tilanteen on oltava epätoivoinen Bolshunoville.

– Jos hän olisi tehnyt ulostulon ja sanonut tukevansa asioita täysin, en olisi säälinyt häntä. Samaan aikaan sitä ei koskaan tiedä, millaisen paineen alla he elävät. Hänelle on myönnetty sotilasarvo urheilusaavutusten perusteella. Koko juttu on vähän sekava. Emme todennäköisesti kuule hänen koskaan puhuvan tilanteesta avoimesti ja rehellisesti.

Norjan mieshiihdon suurin tähti Johannes Hösflot Kläbo puolestaan sanoi, että Seiser Almin kisajärjestäjät voivat toimia haluamallaan tavalla, kun kyse ei ole FIS:n alaisesta tapahtumasta. Hän kiteytti ”tilanteen olevan ”yhtä vaikea kuin kolme vuotta sitten”.