Norjan hiihtotähdeltä kova väite – Frida Karlssonilta kylmä kuitti: "En ole tehnyt sitä koskaan aiemmin"

Kaksikon lisäksi mukana voittotaistelussa ovat Kerttu Niskanen ja Norjan Anne Kjersti Kalvå. Koko nelikko on kahden sekunnin sisällä ennen Oberstdorfin kilpailuja, jotka kisataan tiistaina ja keskiviikkona.

Yksi ennakkosuosikeista, Yhdysvaltojen Jessie Diggins on ollut suurissa vaikeuksissa ja hän on perässä kärkeä yli kaksi minuuttia. Udnes Wengin mielestä Karlsson on suurin voittajasuosikki.