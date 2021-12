Therese Johaug syytti Petter Northugia "paskapuheesta" – kaksinkertaiselta olympiavoittajalta peittelemätön vastaus

Karlsson ja Johaug ovat taistelleet tiukasti tällä kaudella kilpailujen voitoista. Norjan TV2:n asiantuntijana nykyään toimiva Northug on edelleen samaa mieltä siitä, että Johaug ottaisi paineita Karlssonin vauhdista.

– Frida on asettanut Theresen tilanteeseen, jollaiseen hän ei ole ollenkaan tottunut. Sen vuoksi se, mitä olympialaisissa tapahtuu, tuntuu erityisen jännittävältä, Northug jatkoi.

– Frida on hiihtäjä, jonka tulee kilpailla paljon. Hän kasvaa hyvien tuloksien myötä. Se on hänelle täydellinen tie olympialaisiin. Uskon, että molemmat ovat sinut valintojensa kanssa. Theresellä on täysi usko suunnitelmaan, jonka hän teki kesällä. Tour de Ski ei ole ylipäätään ole ollut ajankohtaista hänelle, Northug kertoi.