Norjan hiihtotähdet paljastavat "kaiken" – Frida Karlsson ei uskalla

Udnes Weng ja Golberg julkaisevat Stravaan harjoitustietonsa, joista näkyy mitä he ovat harjoitelleet, kuinka pitkän matkan ja kauan siihen menee. Sovelluksen käyttöön sisältyy riskejä, mutta Udnes Weng uskoo sen olevan väärti.

– Kaikki voivat käydä katsomassa. Tämä pätee myös kanssakilpailijoihin. Se kuitenkin antaa minulle niin paljon. On niin pajon sellaista, että he, jotka eivät käytä Stravaa, eivät ymmärrä sitä. Siinä on segmenttejä, reittejä, saat paljon lukuja ja tilastoja. Silkkaa inspiraatiota, Udnes Weng kertoi NRK:lle.