Uutinen 24-vuotiaan Helene Marie Fossesholmin maastohiihtouran päättymisestä tuli hänen maajoukkuetovereilleen valtavana yllätyksenä.

Fossesholm ilmoitti tiistaina Instagram-tilillään lopettavansa hiihtouransa motivaation puutteen vuoksi.

– Olen koko ajan toivonut, että tunne olisi vain ohimenevä ja että motivaatio palaisi. Olen yrittänyt keskittyä positiiviseen, ja siksi olen myös puhunut kuin motivaatio olisi ollut huipussaan. Valitettavasti aika ei ole auttanut. Olen tuntenut yhä vahvempaa kaipuuta muihin asioihin, Fossesholm perusteli päätöstään.

Uutinen tuli Fossesholmin muille norjalaistähdille täysin puskista. Uransa jo lopettaneet Therese Johaug ja Marit Björgen olivat äimän käkenä Fossesholmin päätöksestä.

– Se tuli minulle valtavana yllätyksenä. Se on jättimäinen päätös lopettaa juuri ennen kauden alkua,