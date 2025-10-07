Suomen maajoukkuehiihtäjistä Krista Pärmäkoski on erityisen tyytyväinen Reijo Jylhän paluuseen naisten päävalmentajan paikalle.

Pärmäkoski kertoo vihjanneensa Jylhälle jo vuosi sitten, että tälle saattaisi olla käyttöä maajoukkueessa. Lopulta Jylhä teki 65-vuotiaana vuoden mittaisen sopimuksen naisten maajoukkueen valmentamisesta.

– Minä itse asiassa Reijolle sanoin viime lokakuussa, kun olin AT Ski Teamin leirillä Sierra Nevadassa, että lähtisitkö naisten koutsiksi. Reijo siihen nauroi, että en lähde. Ja täällä se nyt on, Pärmäkoski hymyilee.

Hiihtäjä tiedostaa myös, että hänen parhaat vuotensa osuivat juuri Jylhän päävalmentaja-ajalle 2014–18. Jylhä tuo Pärmäkosken mukaan ennen kaikkea johtajuutta. Samalla hän on saanut itsekseen treenanneet maajoukkuetähdet takaisin yhteisille leireille.

Tällekin on Pärmäkosken mukaan ollut tilausta.

– Kyllä sille oli. Olihan sitä pitkään, useamman vuoden moni jo huutanut, että pitäisi olla yhtenäisempää toimintaa. Kun mietti nimiä, niin Reijo nousi minullakin ensimmäisenä mieleen. Reijo osaa kyllä laittaa rivit järjestykseen – hyvällä tapaa.

2:45 Krista Pärmäkoski avaa ikääntymisen vaikutuksia – naisten maajoukkueessa meno muuttunut

Jasmi Joensuu näkisi maajoukkueessa tarvetta vieläkin tiiviimmille riveille, mutta alku on ainakin ollut lupaava.

– Se on tietysti eka askel, että ollaan taas porukka kasassa. Se oli vähän surullinen viime kaudella, että porukka hajosi harjoituskaudelle. Nyt on ollut hienoa olla leireillä sillä tavalla, että siellä on paljon kovatasoisia hiihtäjiä. Se on tietysti se, mikä kehittää myöskin.

– Kyllä minä vieläkin peräänkuuluttaisin sitä, että sitoutuneisuutta pitäisi vieläkin saada paremmaksi, mutta hyvällä tiellä ollaan siinä ja hienoa, että olemme nyt olympiatalvelle saaneet porukan kasaan, Joensuu toteaa.

1:57 Jasmi Joensuulla vaatimus naisten maajoukkuetoimintaan: ”Vielä sitoutuneisuus paremmaksi”

Hiihdossa on kyse lähinnä yksilöurheilusta, joten miksi yhdessä treenaaminen on sitten niin tärkeää?

– Meillä jokaisella on ominaisuudet, miksi olemme maajoukkueessa, niin hyödynnetään toisiltamme niitä ja kehitytään niiden kanssa, jotka ovat parempia joissakin ominaisuuksissa, Joensuu selvittää.