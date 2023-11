Norjan hiihdon suuri toivo astuu sivuun

– Syksy ei mennyt kuten olin ajatellut tai toivonut, se on valitettavasti ollut hiukan raskas, Fossesholm kirjoittaa sosiaalisessa mediassa .

– Minulle urheilun ja harjoittelun ilo on aina ollut tärkeintä. Syksyllä ilo jäi vähiin. En ole ollut ihan oma itseni, en fyysisesti enkä henkisesti.

Vaikka Fossesholmilla menee sanojensa mukaan nyt jo paljon paremmin, hän korostaa, että hänen on edettävä askel kerrallaan.

– Olen käynyt hiihtämässä, mihin en ole ehkä ollut aivan valmis viimeisten parin vuoden aikana, joten tällä kertaa kuuntelen, mikä on minulle parasta tässä ja nyt.

"Toivon olevani valmis hiihtämään uudenvuoden jälkeen"

– Tunnelin päässä on valoa. Tunneli on vain vähän pitkä, mutta en luovuta! Aion sillä välin nauttia hiihtämisestä, koska hiihtämisen ilo on loppujen lopuksi tärkeintä.