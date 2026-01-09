Kuopiossa on määrä kilpailla maastohiihdon SM-mitaleista. Ensimmäiset kisat on peruttu sään takia.
Hiihtoliitto tiedotti, että tuomarineuvosto on päättänyt perua perjantain parisprintti-kisat. Syynä on sääolosuhteet, pakkasta oli Kuopiossa päätöksentekohetkellä 24 astetta. Lisäksi tuuli lisää pakkasen purevuutta.
Kuopiossa on ohjelmassa lauantaina 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähdöt ja sunnuntaina perinteisen hiihtotavan sprintit.
Puijon SM-hiihtoihin ovat ilmoittautuneet muun muassa olympialaisiin valitut Iivo Niskanen ja Lauri Vuorinen. Niskanen oli ilmoittautunut parikisaan Niilo Mäkisen kanssa.
Kylmä sää jatkuu Kuopiossa läpi viikonlopun, mutta tämän hetken ennusteiden mukaan lauantai ja etenkin sunnuntai näyttävät hieman tämänpäiväistä leudommilta.