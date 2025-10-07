Norjalainen maailmanmestari Helene Marie Fossesholm päättää maastohiihtäjän uransa.

24-vuotias Fossesholm kertoo haikeasta päätöksestään sosiaalisen median julkaisussaan. Ratkaisuun oli ohjaamassa viime kuukausina vallinnut motivaation puute, ja norjalaishuippu setvii seuranneensa sydämensä ääntä.

– Olen koko ajan toivonut, että tunne olisi vain ohimenevä ja että motivaatio palaisi. Olen yrittänyt keskittyä positiiviseen, ja siksi olen myös puhunut kuin motivaatio olisi ollut huipussaan. Valitettavasti aika ei ole auttanut. Olen tuntenut yhä vahvempaa kaipuuta muihin asioihin, Fossesholm kirjoittaa.

Viestin vuoden 2021 maailmanmestari kiteyttää olleensa aina ihminen, joka sitoutuu täysin siihen, mitä tekee.

– Kun motivaatio ei siihen riitä, en koe jatkamista hyväksi. Hyvinvointi ja ilo ovat aina olleet minulle tärkeimpiä asioita ja menneet saavutusten edelle. Uskon, että se on menestymisen edellytys, ainakin omalla kohdallani.

Fossesholm muistuttaa, että elämä on enemmän kuin huippu-urheilua. Hän perkaa eläneensä vuosien ajan unelmaansa maastohiihdon kautta, ja hiihto tulee hänen mukaansa olemaan edelleen tärkeää mutta pienemmässä mittakaavassa.

– Nyt minua odottaa toisenlainen unelma. Joulun jälkeen aloitan lääketieteen opinnot, joita odotan todella innolla.

Fossesholm ylsi henkilökohtaisissa maailmancup-kilpailussa kahdesti palkintokorokkeelle. Hän oli toinen sekä 10 kilometrin vapaan kilpailussa Rukalla 2020 että yhdistelmähiihdossa Lahdessa 2021.