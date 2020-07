Punkin purema voi tehdä allergiseksi liharuualle – erikoislääkäri: "Oireita esimerkiksi nokkosihottuma, pahoinvointi ja oksentelu"

Syntytavaltaan erikoinen liha-allergia, alpha-gal-yliherkkyys, on onneksi harvinainen.

– Tosin täytyy sanoa, että tätä liha-allergiaa ei osata aina tunnistaa. Ruotsissa on löydetty muutama sata potilasta. Voisi olettaa, että yliherkkyyteen sairastuneita olisi väkiluku huomioon ottaen Suomessa satakunta, arvioi lastenallergologian erikoislääkäri, professori Mika Mäkelä.

Todettuja tapauksia on Suomessa tällä erää vain jokusia. Koko tautikin tunnistettiin maailman mitassa vasta noin vuosikymmen sitten.

Punainen liha pois lautaselta

Tyypillistä on professorin mukaan se, että oireet alkavat ruokailun jälkeen viiveellä, jokusen tunnin päästä. Tämä johtuu siitä, että liha ei ala sulaa vatsassa kovin nopeasti.

Allergian syy on ero kädellisten ja muiden nisäkkäiden välillä. Ihmisillä ja muilla kädellisillä ei ole elimistössään alfa-gal-sokeria.

Mäkelän mukaan on onneksi niin, että allergia ei useimmilla ihmisillä näytä puhkeavan, vaikka altistuminen tapahtuisi. Joillekin niin kuitenkin käy.Pahimmillaan liha-allergian on väitetty aiheuttavan yliherkkyyden kaikkia nisäkäsperäisiä tuotteita kohtaan, pihveistä jopa lääkkeiden gelatiinikuoriin asti.

Kädenvääntö terveydenhuollon kanssa

Suomessa eräs harvoista, joilla liha-allergia on todettu, on porvoolainen Eva Kyrklund. Hänen kokemuksensa vahvistavat Mäkelän arvion siitä, että sairautta ei osata aina tunnistaa: diagnoosin saaminen oli Kyrklundille pitkä ja kivinenkin tie.

– Olettaisin saaneeni punkinpureman syksyllä 2011, koska oireita alkoi tulla seuraavana talvena. Tässä on ollut sitten kädenvääntöä terveydenhuollon kanssa. Lopulta marraskuussa 2019 sain verikokeessa positiivisen tuloksen liha-allergian vasta-aineista.

Kyrklundilla on koiria, joten hänen mukaansa punkkejakin on siksi kotiin tullut.

Kyrklundin mukaan usea lääkäri on ollut hänen sairautensa kanssa ymmällään.

Kun sairaus tunnistettiin, oireiden ehkäisy on Kyrklundin mukaan nyt helpottunut ruokavaliolla. Lisäksi diagnoosi on auttanut mielialaan: enää hän ei joudu pohtimaan, mistä on kyse tai vaikkapa sitä, olettaako lääkäri hänen olevan luulosairas.