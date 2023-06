Jos kyy puree, älä ota tuttua särkylääkettä – monilla myös aivan väärä käsitys kyypakkauksesta

– Varsinkin riskiryhmäläisten eli lasten, vanhusten, raskaana olevien ja perussairaiden on syytä hakeutua hoitoon viipyilemättä, mutta myös terveen aikuisen tulee käydä lääkärissä, muistuttaa Bonusapteekin apteekkari Helena Jalonen .

– Pureman oireet tulevat viiveellä, koska myrkyn leviäminen elimistöön kestää. Yleisin oire on turvotus, joka voi olla voimakasta ja levitä laajalle alueelle. Värimuutokset iholla ovat mahdollisia. Iholle voi nousta rakkuloita.

– Aina kyy ei päästä purressaan myrkkyä, jolloin myrkky ei pääse aiheuttamaan oireitakaan. Koska oireet tulevat viiveellä, on syytä käydä lääkärin tarkastuksessa, vaikka ei tiedä varmaksi oliko kyseessä niin sanottu kuivapurema, apteekkari Jalonen toteaa.

Vältä raajan liikuttelua, älä turhaan popsi kyypakkausta

Kun kyy puree, on tärkeää pysyä rauhallisena ja välttää äkkinäisiä liikkeitä, koska myrkky leviää herkemmin liikkuessa.

– Hoitoon voi hakeutua omalla kyydillä, jos löytyy kuski ja terveyskeskukseen on lyhyt matka. Jos olet yksin tai matka on pitkä, soita hätänumeroon 112, josta annetaan lisäohjeita.

– Kyytabletissa on hydrokortisonia, josta ei ole apua myrkytysoireisiin. Kyytabletista on enemmän hyötyä tilanteisiin, joissa ampiainen tai mehiläinen on pistänyt kaulan alueelle ja tarvitaan ensiapua allergiseen reaktioon, apteekkari Helena Jalonen kertoo.