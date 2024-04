Nokia vie 4G-mobiiliverkon Kuuhun Nasan kanssa – tästä on kyse

Hanke on osa suunnitelmaa pysyvän tukikohdan luomiseksi Kuuhun. Kuuta halutaan käyttää tulevien avaruusmatkojen, kuten Mars-lennon, laukaisupaikkana.

Nokian ja Nasan yhteishankkeen avulla on tarkoitus myös auttaa etsimään todisteita jään esiintymisestä Kuun pinnalla. Kuun jäätä voitaisiin Nasan mukaan käyttää hengitettävän hapen ja jopa Mars-lentojen polttoaineen tuottamiseen.

Suunnitelmat etenevät

Nasan Artemis-ohjelman tavoitteena on palauttaa astronautit Kuuhun tällä vuosikymmenellä.

– Kyky kommunikoida kuussa on Artemis-ohjelman kannalta ratkaisevan tärkeää. Se on yhtä tärkeää kuin vaikkapa sähkö, juomavesi ja hengitysilma, Engelund toteaa.

Haasteita riittää

Haasteita kunnianhimoisella hankkeella toki riittää. Yksi niistä on avaruuskelpoisen matkapuhelinlaitteiston käyttöönotto.

Laitteiden pitää täyttää tiukat koko-, paino- ja tehovaatimukset, ja ne on voitava ottaa käyttöön ilman teknikkoa.

Lisäksi laitteiden on toimittava Kuun ankarassa ympäristössä, jossa vallitsevat äärimmäiset lämpötilat ja säteily.

Hyötyä myös maan päällä

– Etenkin kun on kyse etäkäytöstä, teollisuuslaitoksista, julkisesta turvallisuudesta, hätätilanteista, katastrofeista tai puolustuksesta, on erittäin hyödyllistä, että käytössä on kompakteja ja pienikokoisia verkkolaitteita, jotka voidaan helposti kuljettaa ja ottaa käyttöön missä tahansa, Nokian Bell Labsin tutkimusjohtaja Thierry Klein kertoo CNN:lle.