Kuu kutistuu – tämä siitä seuraa

Kuun ympärysmitta on noin 11 000 kilometriä, ja se on kutistunut viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana noin 45 metriä ytimen jäähtymisen seurauksena.

Maanvyörymiä kuussa on kuitenkin havaittu jo sinä aikana, kun yhdysvaltalainen Lunar Reconnaissance Orbiter -kuuluotain on ollut kiertämässä sen kiertorataa. Kuun pintaa kartoittava Orbiter laukaistiin avaruuteen vuonna 2009.

Kuukilpa täydessä käynnissä

Yhdysvallat on lähettämässä ihmisiä Kuun pinnalle osana Artemis-ohjelmaansa. Venäjä on suunnitellut kosmonauttien laskeutumista Kuun pinnalle jo vuonna 2030.

Nasan tähtäimessä on myös miehitetty tehtävä Marsiin, jossa Kuu olisi kaukaisen reissun välietappi.

– On hyvin epätodennäköistä, että suuri kuujäristys tapahtuisi heidän siellä ollessaan. On kuitenkin hyvä tietää, että näitä (järistyksiä aiheuttavia) seismisiä lähteitä on olemassa.