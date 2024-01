Kova kisa pääsystä Kuuhun on taas käynnissä: Mutta miksi?

Kuuhun meneminen on nyt teknisen kehityksen ansiosta yksinkertaisesti halvempaa kuin koskaan aiemmin ja siten mahdollista useammalle toimijalle. Ja kun yksi valtio pyrkii Kuuhun, eivät muut halua jäädä jälkeen.

– Taustalla on hinnanlasku, markkinalogiikka ja paikkojen pelaaminen tulevaisuuteen, tiivistää Ulkopoliittisen instituutin tutkija Markus Holmgren.

Kuukaivokset kaukaista tulevaisuutta

Holmgren arvioi, että suurimmat motivaattorit ovat talous- ja tutkimusintressejä. Vaikka arvovalta on jossain määrin aina läsnä, Holmgren ei näe, että suurvaltakamppailua olisi Kuussa syntymässä.

Kuun resursseista on muun muassa toivottu ratkaisua resurssipulaan, joka maapallolla voi olla edessään, sanoo Aalto-yliopiston professori Jaan Praks .

Kuusta on löydetty muun muassa vettä, maapallolla harvinaista helium-3-isotooppia ja erilaisia mineraaleja. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, missä määrin niitä voitaisiin hyödyntää maan pinnalla, Praks sanoo.

– Kuukaivostoiminta on vielä kaukaista tulevaisuutta. Nyt vasta varmistellaan asemia.

Ajatuksena on, että Kuussa olevasta vedestä saataisiin pitkän matkan raketeille polttoainetta edullisemmin kuin maapallolta, Praks kertoo.

Yhdysvallat kuukilvan ykkönen

– 1960-luvulla ei oikeastaan tiedetty, mitä Kuussa loppujen lopuksi on. Mietittiin, voiko sinne ylipäänsä laskeutua ja uppoaako astronautti vyötäröön asti kuupölyyn, Praks kuvailee.

– Nyt tiedetään aika tarkkaan, mitä Kuussa on, miten sinne laskeudutaan ja millaista teknologiaa se vaatii.

Ensimmäiseen kuukilpaan verrattuna nykyasetelma on erilainen myös siinä mielessä, että toimijoita on enemmän.

Avaruuden ja kuukilvan ykkösmaa on tälläkin hetkellä Yhdysvallat.

– Heillä on paras asiantuntemus ja paras teknologia Kuuhun laskeutumisen, Praks sanoo.

Myös Yhdysvaltain miehitettyyn kuulaskeutumiseen tähtäävä Artemis-avaruusohjelma on Praksin mukaan pisimmällä.

Toisena tulee Kiina, joka on hiljattain saavuttanut näyttäviä merkkipaaluja, kuten laskeutunut ensimmäisenä Kuun kaukaisemmalle puolelle. Yhdysvaltojen tapaan myös Kiina haluaisi viedä lähivuosina ihmisen Kuuhun.

Kahden kärkimaan perässä tulevat Japani ja Intia. Venäjä sen sijaan on jäänyt teknologisesti muista suurvalloista, eikä Praks usko, että siltä nähdään lähiaikoina suuria läpimurtoja.

– Yrityksillä on täysi vapaus käyttää sitä teknologiaa, mitä ne myyvät Nasalle, myös yksityisellä puolella. Se avaa uusia markkinoita ja tuottaa kilpailua myös yritysten välille. Näin saadaan ala kehittymään paljon nopeammin.

Sääntelyn puute etu suurvalloille

Erilaisia avaruussopimuksia on toki laadittu, keskeisimpänä niistä avaruuden yleissopimus vuodelta 1967. Sen mukaan ulkoavaruus, mukaan lukien Kuu, on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, eikä kuulu millekään maalle. Sopimus koskee valtioita, mutta ei yrityksiä, Holmgren huomauttaa.

Kuun resurssien käytöstä on sovittu tarkemmin 1970-luvulla solmitussa kuusopimuksessa, jota ei kuitenkaan ole allekirjoittanut yksikään Kuuhun laskeutuneista valtioista.

– Jos käyt laittamassa tavaroitasi Kuun pinnalle, niihin ei saa käydä kajoamassa. Silloin tavallaan on de facto vallattuna tontti, joka on tavaroiden alla.

Holmgren arvioi, että sääntelyn puute on uhka erityisesti pienemmille toimijoille.

– Näyttää siltä, että suurvallat laskevat, että se on heidän etunsa mukaista. Heillä on muskelit ottaa etua tästä villin lännen tilanteesta.

– On täysin mahdollista, että tämän pienen alueen yhteiskäyttö aiheuttaa poliittisia kiistoja myös maan pinnalla, Praks sanoo.

Ihmisen vienti Kuuhun on kallista

Ainoa maa, joka on koskaan vienyt ihmisen kuuhun, on edelleen Yhdysvallat. Edellisestä yhdysvaltalaisastronautin matkasta Kuuhun on kuitenkin jo yli 50 vuotta.