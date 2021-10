Kiina lähettää uusia ihmisiä Taivaalliseen palatsiin – suomalaisprofessori vaikuttui avaruusohjelmasta: "Erittäin vakuuttavaa"

Kiina on esimerkiksi laskeutunut kuun kaukaisemmalle puolelle ja palauttanut sieltä näytteitä maahan. Se on myös Yhdysvaltojen lisäksi ainoa maa, joka on saanut onnistuneesti lähetettyä ajoneuvon Marsin pinnalle ja vieläpä ensimmäisellä yrittämällä. Nyt sen rakenteilla oleva avaruusasema on saamassa jo toisen miehistön. Edellinen miehistö palasi onnistuneesti maahan syyskuun puolessa välissä.