Nokia yrittää rakentaa mobiiliverkon kuuhun – Esko Valtaoja pitää projektia erittäin kiinnostavana, mutta epäilee nopeaa aikataulua ja projektin rahoitusta: "Ei se riitä mihinkään"

MTV Uutiset Liven haastattelema avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja sanoo, että projekti on osoitus suomalaisesta teknologiaosaamisesta.

– Tämä on kyllä hieno pelinavaus ja osoitus siitä, että Nokian ja Suomen koska teknologia voi hyvin ja kehittyy. Tässä ei tosin ihan vielä ole verkko, joka levittäytyy ympäri kuuta ja muuallekin, vaan ensimmäinen askel hyvin pitkällä tiellä.

Kuun vaikeat olosuhteet tekevät teknologian kehityksestä erittäin haastavaa

– Kuten jokainen tietää, ei tarvitse olla paljoa pakkasta ennen kuin tavallinen kännykkä alkaa hyytyä ja tukiasematkin. Siellä pitäisi sitten toimia automaattisesti sanotaan nyt -150 ja +150 välisissä lämpötiloissa ja korjaajia ei saada paikalle ja niin edelleen. Tämä on aikamoinen teknologinen haaste, kuten avaruus yleensäkin. Tässä vasta demonstroidaan, että se on mahdollista, Valtaoja sanoo.

– Täytyy sanoa, että vähän epäilen tätä aikataulua. Avaruustutkimus on hyvin hankalaa ja on paremminkin poikkeus kuin sääntö, että aikataulussa pysytään. Aina tulee jotakin, ja kaikki pitää testata lukemattomia kertoja ja se teknologia on hirvittävän kallista. Hieman kyllä epäillen, en niinkään Nokiaa vaan Nasan kahden vuoden päämäärää.