Nikotellen-juontajat Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyrö kertovat, millaista on juontaa Suomen suosituimpiin lukeutuvaa podcastia: "Hyvä sisältö puhuttaa jengiä tavalla tai toisella"

Kun televisiopersoonina tunnetut, alun perin Big Brotherista pinnalle ponnahtaneet Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyrö istahtavat podcast-mikrofoniensa ääreen ja painavat REC-nappia, voi keskustelu edetä mihin suuntaan tahansa. Yhdessä hetkessä voidaan kertoa vedet silmissä nauraen tarinaa lapsuuden lemmikkigerbiileistä, toisessa muistella kyyneleet silmissä elämän rankinta päivää.

Saarinen ja Mäkikyrö luotsaavat Suomen suosituimpiin lukeutuvaa Nikotellen-viihdepodcastia. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset kuuntelevat viikko toisensa jälkeen, kun kaksikko keskustelee arjestaan, rakkauselämästään, ihmissuhteistaan, iloistaan ja suruistaan räväkällä ja sensuroimattomalla otteella.

Videolla Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyrö kuvailevat omin sanoin Nikotellen-podcastiaan.

Aluksi Saarinen juonsi Nikotellen-podcastia yksin erilaisia julkisuudenhenkilöitä haastatellen. Pian hänen juontoparikseen liittyi niin ikään myös Big Brotherista pinnalle noussut Jonna Saari. Samalla Nikotellen-podcast alkoi muovautua sellaiseksi, kuin se nykypäivänä on.

Saari oli mukana yhteensä 46:ssa Nikotellen-jaksossa, kunnes hän ilmoitti kesällä 2020 jättäytyvänsä pois podcastista. Saaren lähdön jälkeen muun muassa Jodel-keskustelufoorumilla arvuuteltiin kiivaasti, kuka Saarisen juontopariksi liittyy. Moni veikkasi tuohon aikaan Saarisen kämppiksenä asunutta Mäkikyröä.

– Tosi paljon jengi lähti silloin veikkailemaan, että Jenna on seuraava juontaja ennen kuin olin edes itse ajatellut sitä. Sitten aloin miettimään, että okei, eihän tähän ole muuta vaihtoehtoa kuin Jenna, Saarinen kertaa MTV Uutisille.

– Ja kuitenkin kun asuimme yhdessä, niin tuntui luonnolliselta, kun pyysit, että "Lähdetkö tähän?", niin todellakin, miksi en. Jaetaan kämppiselämäämme muillekin, Mäkikyrö jatkaa.

Kohtaamisia ja kiitoksia

Mäkikyrö ja Saarinen kertovat saavansa paljon kiitosta siitä, että he keskustelevat podcastissaan erilaisista tabumaisinakin pidetyistä aiheista rehellisesti ja suoraan. Nauhoitusstudiossa ei karteta esimerkiksi seksiin, seksuaalisuuteen tai sukupuolielimiin liittyvää keskustelua.

Kaksikko saa sosiaalisessa mediassa valtavasti viestejä podcastiinsa liittyen.

– Meidänkin kohdallamme ajatellaan, että tämä on semmoista viihdehömppää, mutta tämä on pelastanut joidenkin ihmisten arjen. Jotkut kamppailevat masennuksen kanssa ja sanovat, että ainoa tapa päästä eroon ikävistä tunteista on meidän podcastimme, Saarinen valottaa.

– Ja olemme pyrkineet siihen, että vastaamme kaikille, jotka meille viestejä laittavat. On kiva, että heitä huomioidaan. Käymme päivittäin (viesti)kansioita läpi ja vastailemme ihmisille, Mäkikyrö jatkaa.

Tällaisia viestejä ja palautetta Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyrö saavat podcastinsa tiimoilta:

Kuuntelijat tulevat juttelemaan Saariselle ja Mäkikyrölle myös somen ulkopuolella. Vaikka juontajakaksikko on esiintynyt lukuisissa nimekkäissä televisio-ohjelmissa, he arvelevat, että ihmiset lähestyvät heitä kuitenkin eniten nimenomaan podcastin tiimoilta.

Saarinen kuvaa, että kaksikon ja heidän kuuntelijoidensa välillä vallitsee ainutlaatuinen suhde. Hän uskoo tämän olevan osasyy podcastin suosioon.

"Ihmisillä on välillä harhakuva, että jaamme kaiken, mutta se ei ole totta"

Mäkikyrö ja Saarinen kertovat katuvansa silloin tällöin asioita, joita he ovat kertoneet podcastissa. Nauhoitushetkellä on esimerkiksi saattanut tuntua hyvältä idealta kertoa tuhansille ihmisille hiljattain saadusta orgasmista, ja jälkikäteen ajatus onkin tuntunut pähkähullulta.

– Kuuntelen itse aina perjantaiaamuisin jaksomme ja välillä mietin, että voi herranjumala, Saarinen sanoo.

– Ja sitten laittelemme viestiä, että pitikö tästäkin mennä puhumaan? Että olisi ollut helpompi olla vain hiljaa, Mäkikyrö jatkaa.

Videolla Niko Saarinen ja Jenna Mäkikyrö kertovat, mikä on oudoin tilanne, johon he ovat joutuneet podcastinsa vuoksi.

Tästä syystä moni voikin ajatella, että vain taivas on rajana siinä, mitä Mäkikyrö ja Saarinen jakavat podcastissaan. Todellisuudessa nauhoitusstudion ulkopuolelle jää paljon asioita, joista kaksikko ei halua puhua julkisesti.

– Vaikka podcast on todella suora ja se on läpileikkaus arjestamme, niin on tiettyjä asioita, mitä jätämme siitä suosiolla pois. On tunnetiloja, joita käymme läpi ilman, että ne päätyvät podcastiin. Ehkä ihmisillä on välillä harhakuva, että jaamme kaiken, mutta se ei ole totta, Saarinen kertoo.

– Kyllä me pidämme tosi paljon huolta yksityiselämästämme, Mäkikyrö komppaa.

Kaksikon mukaan esimerkiksi käynnissä oleva Ukrainan sota on aihe, jota he eivät halua tuoda podcastiinsa. Sama päti aikoinaan myös muun muassa koronatilanteeseen.

– Me olemme viihdepodcast ja haluamme pysyä sellaisena. Lisäksi ne jaksot, joissa koitamme vähän ottaa kantaa johonkin tärkeään juttuun ovat usein niitä, jotka aiheuttavat enemmän kuohuntaa ja puhetta. Ehkä on järkevintä skipata ne aiheet, Saarinen pohtii.

– Vaikka me olemme tosi perillä maailman tilanteesta, niin haluamme tuoda tuolla meidän hömpällämme rentoutumista arkeen ja että (kuuntelija) pääsee vähän niistä ajatuksista pois, Mäkikyrö säestää.

Varjopuolet

Kuten monilla töillä, myös podcastin pitämisellä on varjopuolensa. Yhtenä esimerkkinä Saarinen mainitsee podcast-kentällä vallitsevan kovan kilpailun. Podcasteja on nykyään niin paljon, ettei suosituimpien joukossa pysytteleminen tai sinne pääseminen ole itsestään selvää, vaan vaatii paljon työtä.

– Ihmisillä on ehkä pieni harhakuvitelma siitä, mitä podcastaaminen on. Meidänkään kohdallamme työmäärä ei rajoitu siihen yhteen tuntiin. Mehän teemme pitkin viikkoa jaksoideoita, meillä on iso some, jota hoidamme, Saarinen luettelee.

– Päivitämme someamme päivittäin ja käymme niitä asioita läpi. Ei se ole vain, että käymme tunnin höpöttelemässä, vaan kyllä se vaatii aika paljon muutakin, Mäkikyrö täydentää.

Nikotellen synnyttää viikko toisensa jälkeen keskustelua ja spekulointia netin keskustelupalstoilla. Saarinen sanoo, että myös muiden ihmisten toimesta tapahtuva jatkuva omien tekemisten ruotiminen on yksi podcast-juontamisen varjopuolista.

– Voin sanoa, että minua ärsyttää ihan suunnattomasti se. En tykkää yhtään, hän sanoo.

Mäkikyrö kertoo, että otti podcast-uransa alussa negatiiviset nettikommentit hyvin henkilökohtaisesti.

– Valvoin öitä niiden kanssa, kun oli niin paha mieli. Niko oli vähän semmoinen, joka läpsi selkään, että nyt skarppaa, ei ole mitään väliä, hän sanoo.

Kaksikko osaa kuitenkin katsoa nettikirjoittelua myös positiiviselta kantilta.

– Jennallekin sanon, että harvojen tekijöiden tekemisistä jaksetaan jauhaa, ja me olemme yksiä niistä. Otetaan se kunniana, koska mielestäni hyvä sisältö puhuttaa jengiä tavalla tai toisella, Saarinen sanoo.

Podcastin tulevaisuus

Varjopuolista huolimatta Nikotellen-podcast on tuonut Saarisen ja Mäkikyrön elämään valtavan paljon positiivisia asioita ja uusia mahdollisuuksia.

Viime vuonna NRJ:n taajuuksilla radiojuontajantyöt aloittanut Saarinen sanoo uskaltavansa väittää, että podcast on muuttanut hänen koko elämänsä.

– Se on ollut se, mikä vei minut radioon. Sain kokemusta audion tekemisestä ja pääsin sitä kautta radioon, hän sanoo.

Myös Mäkikyrö allekirjoittaa sen, että Nikotellen-podcast on muuttanut hänen elämäänsä positiivisessa mielessä.

– Olen pystynyt pitämään tätä päivätyönäni, ja pystyn siinä ohella tekemään kaikkea muuta, hän kertoo.

Podcastin tulevaisuus näyttää Saarisen ja Mäkikyrön näkövinkkelistä hyvältä.

– Meillä on paljon suunnitelmia. Olemme ottaneet uusia käytäntöjä, pidämme kunnon suunnittelupalavereja kuukausittain ja näemme vaivaa. Meillä on tulossa paljon hyviä jaksoja ja kivoja ideoita, Mäkikyrö hymyilee.

Viime vuonna podcast-palvelu PodMen kanssa solmittu vuoden mittainen sopimus tarkoittaa, että Nikotellen jatkuu ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Saarisella onkin mielessään yksi tavoite podcastin suhteen.

– Olen asettanut sen stepin, että 200. jakso julkaistaan, ihan sama missä ja miten. Kyllä minä luulen, että meille on ihan hyvä vuosi tulossa.

Videolla juontajakaksikko kertoo, mikä vaikutti siihen, että Nikotellen-siirtyi maksumuurin taakse.