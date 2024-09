Roope Salminen ja Vivian Nick yhteishaastattelussa – tästä syystä he toivat parisuhteensa julki

Juontaja Roope Salmisen ja podcastaaja Vivian Nickin ensimmäinen kohtaaminen oli jo pieninä vauvoina, mutta suunnilleen 12 vuotta sitten he alkoivat pyöriä samassa kaveriporukassa. Rakkaus ei vielä silloin syttynyt ja myöhemmin Nick muutti ulkomaille.

Vuoden alussa pitkä ystävyys syveni seurustelusuhteeksi. Pari on pitänyt hiljaiseloa suhteestaan, vaikka huhuja heidän ympärillään on pyörinyt.

Tällä viikolla parilla alkoi yhteinen podcast, joten he kokivat luonnolliseksi kertoa samalla myös suhteestaan.

– Olisi vaan epärehellisen ja omituisen tuntuista, että tehtäisiin yhdessä podcastia ja ei kerrottaisiin, että sen lisäksi me olemme hyviä ystäviä, podcast-ammattilaisia ja me myöskin seurustelemme. Se on syy, miksi siitä puhutaan, Salminen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.