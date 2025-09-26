Pirunpeli-uutuusrealityssä Niklas Hagman häkeltyy täysin.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Kisaajia ovat näyttelijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näyttelijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä