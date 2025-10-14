Pirunpeli-ohjelmassa tapahtuu iso käänne.
Pirunpeli-ohjelmassa koetaan yllätyskäänne, kun kellaripelaajat muuttavat takaisin yläkertaan muiden pelaajien luokse viidennessä jaksossa. Jakso on katsottavissa jo MTV Katsomo + -tilauksella.
Ylläkerran pelaajilla ei ole ollut hajuakaan siitä, että pelistä ulosäänestetyt pelaajat ovat edelleen mukana ohjelmassa ja asuneet tähän asti talon kellarissa.
– Tipuin lattialle shokista, Samuel Glassar kuvailee tunnetta, kun kellaripelaajat astelivat yläkertaan.
Niko Saarinen puolestaan ei säästele sanojaan, kun hän kuvailee tuntojaan. Katso Nikon reaktio yllä olevalta videolta.